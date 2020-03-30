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Чому не можна зустрічатися з одруженим чоловіком

30.03.2020

Кохання ‒ явище дуже непередбачуване. Воно приходить несподівано й не завжди предмет обожнювання ‒ вільний. У сучасному світі багато жінок вступає у зв’язок з одруженим чоловіком. Але чи можна це робити? Адже, ставши розлучницею, жінка ризикує отримати покарання. Саме про це наш матеріал.

приметы

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Жінка, вступаючи в стосунки з одруженим чоловіком, особливо, якщо в його сім’ї є діти, ризикує зіпсувати собі карму.

Іноді зв’язок із одруженим чоловіком є ​​таким собі покаранням за ті гріхи й помилки, які жінка вчинила раніше. Такі стосунки найчастіше дуже болючі й завдають багато страждань. Розрив зв’язку за невирішених кармічних завдань можливий, але цілком імовірно, що це призведе до повторення ситуації вже з іншою людиною.

Іноді такі стосунки потрібні для того, щоб жінка стала сильнішою внутрішньо. Якщо ж вони гальмують розвиток жінки, то такі стосунки потрібно терміново припиняти.

У будь-якому разі стосунки з одруженим чоловіком для коханки не можуть пройти непомітно. Її все одно чекає покарання.

приметы

  • По-перше, так жінка ризикує пропустити своє щастя у вигляді вільного чоловіка й, цілком можливо, в майбутньому залишиться сама.
  • По-друге, такі стосунки виснажують енергетику людини. Жінку можуть наздогнати хвороби або депресія.
  • По-третє, якщо дружина починає щось підозрювати або прямо дізнається особистість коханки, на останню направляється хвиля негативу: як від самої дружини, так і від її дітей, родичів й оточуючих. У такому разі можуть виникнути кармічні наслідки на кілька поколінь уперед. Причому страждати будуть і діти коханки.

До того ж, як стверджують екстрасенси, якщо жінка не винесла урок зі стосунків, рішення кармічного завдання може перенестися на дітей, особливо дочок. Також є ризик забрати негативну карму самого чоловіка або його дружини.

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Більше про вплив прикмет на життя ви дізнаєтеся з нового проєкту «Сліпа», основаного на реальних подіях. Прем’єра відбудеться 24 лютого на телеканалі СТБ! Не пропустіть!

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