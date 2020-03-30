Час повного Місяця – містичний. Недарма наші предки в цей період зверталися до духів і просили допомоги. Та й більшість ритуалів для ефективності рекомендовано проводити також під час повного Місяця. Які ритуали потрібно зробити, щоб поліпшити фінансове становище? Про це наш матеріал.

Більше на тему: Обереги від заздрості та зурочення

Ритуал на гроші в повний Місяць з купюрами

Для ритуалу в повний Місяць на гроші вам потрібно взяти гаманець і купюри великого номіналу. Під час повного Місяця потрібно відкрити гаманець з грошима і прочитати такі слова: «Гроші до грошей, не збираю – примножую, себе від боргів і розтрат захищаю. Як ти, Місяцю, на небі повний, так і моя скарбниця нехай повна буде».

Такий ритуал потрібно проводити кілька днів, поки Місяць не почне спадати. Потім найбільшу купюру потрібно заховати. Вона буде вашим талісманом і зможе привернути ще більше грошей у сім’ю.

Ритуал у повний Місяць на гроші з монетами

Є ще один ритуал, який допоможе привернути гроші. Для цього потрібно покласти сім срібних монет у прозору чашу з водою. Цю чашу потрібно піднести під місячне світло зі словами: «Як ти, Місяцю, повний, так і чаша водою сповнена, як зірки навколо тебе блищать, так і монети у воді блищать. Нехай блищать вони повною чашею, розсипаються жменями в кишенях, щоб не знати мені потреби-печалі, злидні щоб стороною обходили».

Быльше ан тему: Талісмани на удачу

Риту ал у повний Місяць «Магніт для грошей»

Цей ритуал для грошей потрібно також проводити в повний Місяць. Візьміть три монети і покладіть їх у кишеню того одягу, який носите найчастіше. В іншу кишеню покладіть магніт. Потім запаліть свічку і дайте їй повністю згоріти. Такий нескладний ритуал допоможе поліпшити фінансове становище. Гроші повинні притягатися за допомогою магніту.

Ритуал у повний Місяць «Нерозмінна монета»

За допомогою цього ритуалу можна зробити для себе талісман, який буде привертати гроші. Для цього візьміть купюру в 5 або 10 гривень, складіть її навпіл, повільно піднесіть до губ і скажіть: «Як цей день притягує ніч, повну Місяця, так і ця купюра нехай притягне до себе своїх «родичів». Збереться море грошей у мене, і я стану багатою людиною. Нехай збудеться все, що сказано! Амінь!». Цією купюрою не можна розраховуватися, навіть якщо у вас зовсім немає грошей. Її варто покласти в гаманець і носити там три місяці.

Ритуал у повний Місяць «Грошовий дощ»

Один із найефективніших і простих ритуалів на гроші. Зберіть 50 монет різного номіналу. Гарненько вимийте їх, а краще – прокип’ятіть кілька хвилин, щоб із них вийшов увесь бруд і чужа енергетика. Потім увечері в повний Місяць полийте себе таким дощиком із монет.

Більше на тему: Чому не можна ставити дзеркало навпроти ліжка у спальні

Більше про вплив прикмет та ритуалів на життя ви дізнаєтеся з нового проєкту «Сліпа», основаного на реальних подіях. Прем’єра відбудеться 24 лютого на телеканалі СТБ! Не пропустіть!

Дивіться онлайн Сліпа – 1 випуск від 24.02.2020

Дивіться онлайн Сліпа – 2 випуск від 24.02.2020

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ