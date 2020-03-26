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Що не можна викидати з дому

26.03.2020

Щоб не захаращувати помешкання, багато людей намагаються не зберігати вдома зайвих речей. Ми часто викидаємо те, чим не користуємося. Однак є перелік речей, які категорично не можна викидати, щоб не накликати на себе біду. Які? Читайте в нашому матеріалі.

приметы

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Хліб

Хліб здавна вважається символом достатку та добробуту сім’ї. До того ж ми всі добре пам’ятаємо історію та знаємо, що хліб ‒ джерело життя. Це щось святе, те, до чого потрібно проявляти повагу і шану. Тому, щоб не накликати біду у свій будинок, хліб категорично не можна викидати. Якщо він зачерствів, віддайте його птахам. Тільки не викидайте у смітник.

приметы

Ікони і Біблія

Ікони і Біблію наші предки передавали з покоління в покоління. Вони зберігають у собі багато позитивної енергії, адже якщо ікона старовинна, уявіть, скільки людей молилися перед нею. Тож навіть якщо ви не вірите в Бога і вважаєте, що ця річ абсолютно не потрібна, не варто її викидати. Віддайте у церкву. Там точно знайдуть їй застосування.

приметы

Весільна сукня і фата

Весільну сукню і фату слід зберігати вдома. Так ви збережете ваш шлюб довгим і щасливим. До слова, деякі прикмети говорять про те, що весільну сукню не можна передавати родичам, так ви ризикуєте розпрощатися зі своїм щастям.

приметы

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Годинники

Робочий годинник викидати заборонено. Так ви прощаєтеся зі своїм часом. Також це може призвести до розладу в сім’ї. Якщо ж є потреба викинути годинник, розберіть його на дрібні деталі, винесіть до смітника і скажіть: «Дякую, що добре служили. Відпускаю на спокій, щоб інших хазяїв не знали».

приметы

Фотографії близьких

Фотографії близьких, родичів і друзів викидати не можна. Вважається, що будь-яка фотографія має власну енергетику. Викинути фото ‒ порушити зв’язок між вами, накликати біду, хвороба або чорну смугу в житті. Навіть якщо ви не спілкуєтеся з людиною, але у вас є спільні фото, не викидайте, не рвіть і не спалюйте фото. Просто сховайте їх.

приметы

Волосся і нігті

Кожен із нас знає, що волосся та нігті не можна викидати на смітник. Це пов’язано з тим, що ваші вороги можуть використати їх проти вас, наприклад, в магічних ритуалах. Адже волосся та нігті ‒ частинка людини, а значить, їх можна використати для порчі. Тож що з ними робити? Просто спаліть їх.

приметы

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Гаманець

Гаманець ‒ символ вашого фінансового добробуту. Викинувши його, ви ризикуєте втратити багато грошей. Якщо ж ваш гаманець зносився, купіть новий, але старий носіть пару днів із собою, а потім залиште його на тиждень вдома, поклавши всередину одну велику купюру. Потім перекладіть велику купюру зі старого гаманця в новий. Тільки після цього ви можете, не боячись, викинути його.

приметы

Більше про вплив прикмет на життя ви дізнаєтеся з нового проєкту «Сліпа», основаного на реальних подіях. Прем’єра відбудеться 24 лютого на телеканалі СТБ! Не пропустіть!

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