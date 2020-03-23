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Чи можна зберігати вдома засушені квіти

23.03.2020

Кожен із нас хоча б раз у житті залишав удома букет засохлих квітів. Особливо цим страждають дівчата, які намагаються зберегти пам’ять про, наприклад, перше побачення зі своєю коханою людиною. Але чи можна зберігати вдома засохлі квіти? Про це читайте в нашому матеріалі.

приметы

Чому не можна зберігати вдома засохлі квіти

Якщо вірити народним прикметам, то вдома категорично не можна зберігати засохлі квіти. Це може призвести до втрати молодості та сили. Вважається, як квіти втрачають свою красу в міру старіння, так і їх власник може втратити свої життєві сили, захворіти та накликати на себе біду. Саме тому засохлі квіти не можна залишати у вазі. До того ж вода із сухими квітами починає загнивати, поширюючи неприємний запах. Та й самі квіти починають гнити, а це провокує появу безлічі бактерій, що негативно позначається на здоров’ї.

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приметы

Якщо вірити народним прикметам, засушені квіти вдома можуть:

  • притягувати нещастя
  • накликати смерть
  • призвести до втрати близької людини
  • спричинити фінансові втрати
  • накликати втрату сімейного благополуччя
  • спричинити розвиток хвороб

приметы

Які квіти можна засушувати

Однак є квіти, які абсолютно спокійно можна зберігати вдома в засушеному вигляді. Це лікарські рослини. Вони не заподіють шкоди свому власнику. Це такі квіти:

  • лаванда
  • ромашка
  • м’ята
  • пижмо
  • чебрець
  • полин
  • материнка.

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Більше про вплив прикмет на життя ви дізнаєтеся з серіалу «Сліпа», основаного на реальних подіях. Прем’єра якого відбулася 24 лютого на телеканалі СТБ! Не пропустіть!

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