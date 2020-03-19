Кожна дівчина мріє вийти заміж. Але що робити, якщо час іде, а судженого все немає? Існує дуже багато прикмет для незаміжніх. І якщо дотримуватися їх, то незабаром можна знайти свою пару. Читайте в нашому матеріалі найправдивіші прикмети для незаміжніх дівчат.

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Прикмети для незаміжніх дівчат

Щоб дівчина не залишилася старою дівою, не можна передавати речі через поріг.

Щоб швидше вийти заміж, потрібно замітати підлогу у напрямку до вікна або столу, від дверей. І не потрібно замітати сміття навколо себе.

Щоб не залишитися старою дівою, не можна робити зачіску при сторонніх.

Не можна запрошувати гостей додому, якщо там безлад. Так можна залишитися старою дівою.

Не можна носити перстень на безіменному пальці незаміжнім.

Не можна міряти чужу весільну сукню незаміжній дівчині.

Щоб швидше вийти заміж, не можна сидіти на кутах столу.

Якщо в родині дві дочки, молодша не повинна першою виходити заміж. Інакше старша сестра буде самотньою все життя.

Щоб скоріше зустріти свого судженого, потрібно поставити в спальні парні фігурки тварин.

Якщо дівчина знайшла букет квітів на вулиці, їй пора готуватися до швидкого весілля.

Щоб швидше вийти заміж, потрібно ставити взуття носками в одному напрямку, щоб бічні сторони торкались.

Чим частіше жінка катається на віслюку, тим швидше знайде свого судженого.

Щоб швидше знайти свого судженого, потрібно спекти випічку і пригостити всіх, хто викликає позитивні емоції. За такі справи доля нагородить дівчину щастям.

Щоб зустріти свого судженого, незаміжній дівчині потрібно нагодувати бездомних людей, тварин і птахів. Так вона швидше вийде заміж.

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