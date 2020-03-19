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Прикмети для незаміжніх
Кожна дівчина мріє вийти заміж. Але що робити, якщо час іде, а судженого все немає? Існує дуже багато прикмет для незаміжніх. І якщо дотримуватися їх, то незабаром можна знайти свою пару. Читайте в нашому матеріалі найправдивіші прикмети для незаміжніх дівчат.
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Прикмети для незаміжніх дівчат
- Щоб дівчина не залишилася старою дівою, не можна передавати речі через поріг.
- Щоб швидше вийти заміж, потрібно замітати підлогу у напрямку до вікна або столу, від дверей. І не потрібно замітати сміття навколо себе.
- Щоб не залишитися старою дівою, не можна робити зачіску при сторонніх.
- Не можна запрошувати гостей додому, якщо там безлад. Так можна залишитися старою дівою.
- Не можна носити перстень на безіменному пальці незаміжнім.
- Не можна міряти чужу весільну сукню незаміжній дівчині.
- Щоб швидше вийти заміж, не можна сидіти на кутах столу.
- Якщо в родині дві дочки, молодша не повинна першою виходити заміж. Інакше старша сестра буде самотньою все життя.
- Щоб скоріше зустріти свого судженого, потрібно поставити в спальні парні фігурки тварин.
- Якщо дівчина знайшла букет квітів на вулиці, їй пора готуватися до швидкого весілля.
- Щоб швидше вийти заміж, потрібно ставити взуття носками в одному напрямку, щоб бічні сторони торкались.
- Чим частіше жінка катається на віслюку, тим швидше знайде свого судженого.
- Щоб швидше знайти свого судженого, потрібно спекти випічку і пригостити всіх, хто викликає позитивні емоції. За такі справи доля нагородить дівчину щастям.
- Щоб зустріти свого судженого, незаміжній дівчині потрібно нагодувати бездомних людей, тварин і птахів. Так вона швидше вийде заміж.
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Більше про вплив прикмет на життя ви дізнаєтеся з нового проєкту «Сліпа», основаного на реальних подіях. Прем’єра відбудеться 24 лютого на телеканалі СТБ! Не пропустіть!
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