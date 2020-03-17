Раніше ми вже писали про те, що категорично не можна викидати з дому. Однак також слід пам’ятати про те, що є речі, які категорично не можна зберігати в будинку. Це може призвести до бідності та хвороб. Тож які речі потрібно терміново викинути? Про це читайте в нашому матеріалі.

Розбиті дзеркала

Розбите або тріснуте дзеркало не можна зберігати вдома. Це віщує сварки та нещастя. Багато хто з нас не викидає дзеркало, якщо воно злегка тріснуло. Однак це неправильно, адже воно спотворює позитивну енергію і перетворює її в темну. Якщо у вашому будинку розбилося або тріснуло дзеркало, його потрібно відразу викинути. Деякі перевозять такі речі на дачу, мотивуючи це тим, що там все одно ніхто довго не живе. Але так від поганої енергетики не позбутися.

Битий посуд

Те саме стосується й битого або надщербленого посуду. Стара китайська приказка говорить: «Тріщина в посуді ‒ тріщина в усьому». Якщо ви користуєтеся, наприклад, чашкою з тріщиною, то самі руйнуєте своє щастя та наводите на себе біду. Тож якщо ви не хочете, щоб у вашому домі були сварки й хвороби, не користуйтеся битим посудом. Викидайте його відразу у відро для сміття.

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Старе взуття

Старе, рване та непридатне взуття не маэ припадати пилом у шафі. Особливу увагу слід приділити домашнім капцям. Вони повинні бути завжди новими і чистими. Якщо ж капці стали дуже брудні та ще й із діркою, їх слід негайно викинути. Адже таке взуття накопичує негативну енергетику. А вона в будинку вам не потрібна. Те ж саме стосується і решти взуття. Не бійтеся викидати непридатні туфлі або порвані чоботи. Так ви рятуєтеся від усього поганого та звільняєте місце для нового й хорошого.

Подарунки від людей, які вам неприємні

От буває таке ‒ вам подарували невеличкий сувенір. Але ось біда: людина, яка це подарувала, вас, м’яко кажучи, дратує. Не варто зберігати такі речі. Вони наповнять вас негативною енергетикою. Щоразу, дивлячись на подарунок, ви будете наповнюватися негативом або сердитися. Можливо, незабаром почнуться сварки та нещастя. Оточуйте себе тільки хорошими речами, які принесуть вам позитивні емоції. До того ж такий подарунок може послужити знаряддям для порчі. А це вам вже точно не треба.

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Речі померлих людей

Так, як би дивно це не звучало, але від речей людини, яка відійшла у кращий світ, краще позбутися. Їх можна продати або передарувати комусь. В іншому будинку вони не матимуть сили. Однак у вашому домі такі речі можуть принести негативну енергетику.

Старий віник

Віник в будинку повинен бути новим й акуратним. Якщо ж він давно втратив свій вигляд і погано мете сміття, його краще позбутися. Такі речі принесуть у ваш дім тільки біди. Позбувайтеся старих віників, зламаних швабр, надмірно брудних ганчірок. Вони можуть бути магнітами для негативної енергетики.

Порожні пляшки і макулатура

Порожні пляшки і макулатура ‒ одні з найнебезпечніших речей у вашому домі. Їх потрібно позбуватися відразу ж і в жодному разі не накопичувати. По-перше, порожні пляшки віщують бідність і хворобу. А по-друге, старі газети і журнали накопичують пил, що негативно позначається на здоров’ї мешканців будинку.

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