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Прикмети про взуття

13.03.2020

А ви вірите в прикмети? Знаєте, скільки є різних повір’їв і прикмет, пов’язаних зі взуттям? Дуже багато! Читайте в нашому матеріалі добірку найбільш правдивих і цікавих прикмет про взуття. І хай ваші ноги ніколи не намокнуть, а підбори не зламаються!

приметы

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Прикмети про взуття, які принесуть радість і удачу

  • Переплутали своє взуття з чужим ‒ до цікавого знайомства або сюрпризу.
  • Зав’язався шнурок у вузол ‒ чекайте удачу. Щоб удача прийшла швидше, спробуйте проходити з вузликом протягом дня.
  • П’ятак у взутті під лівою п’ятою ‒ до легкого вирішення складних питань або несподіваної удачі.
  • Взуття із закритим носком у нареченої ‒ до жіночого щастя.
  • Перечепитися та не пошкодити взуття на правій нозі ‒ до щастя, на лівій ‒ нове знайомство.
  • Знайти взуття ‒ чекайте підвищення.
  • Загубити взуття ‒ позбавитися від непотрібних зв’язків і знайомств. Якщо взуття загубили в дорозі ‒ чекайте позитивних змін.
  • Кіт позначив чобіт ‒ чекайте далеких родичів у гості.
  • Каблук застряг ‒ чекайте несподівану радість.
  • Підвернути ногу в нових черевиках ‒ до несподіванок.
  • Вступити в екскременти ‒ до грошей.
  • Постійно рвуться шнурки на черевиках ‒ чекайте успіху в дрібних авантюрах.

приметы

Погані прикмети про взуття

  • Взуття на столі ‒ до сварки з близькими.
  • Отримати капці в подарунок ‒ до великої сварки з тією людиною, кому ви їх подарували.
  • Скрипить взуття ‒ хтось на вас сильно образився. Вибачтеся.
  • Діряве взуття в шафі ‒ до неприємних ситуацій, хвороб.
  • Чоботи на босу ногу ‒ до несподіваної втрати близької людини.
  • Переплутали лівий із правим ‒ до пліток і неприємностей.
  • Чужа людина миє ваше взуття ‒ чекайте проблем в особистому житті.
  • Зламати каблук ‒ чекайте неприємностей.
  • Взувати нове взуття на важливий захід ‒ до невдачі.
  • Неправильно поставити взуття (переплутати черевики) ‒ до хвороби.
  • Собака погриз взуття ‒ до сварки.
  • Якщо наступили на гайку або цвях ‒ до клопотів.

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Більше про вплив прикмет на життя ви дізнаєтеся з нового проєкту «Сліпа», основаного на реальних подіях. Прем’єра відбудеться 24 лютого на телеканалі СТБ! Не пропустіть!

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