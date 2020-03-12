Як зняти зурочення і переляк з дитини

Діти дуже чутливі до заздрості й неприязні оточуючих. Буває, що переляк може сильно вплинути на самопочуття дитини. Діти можуть постійно плакати, вередувати, погано спати… Як позбавити дитину переляку? Про це наш матеріал.

Молитва для дорослих людей і для дорослої дитини

Вилікувати від переляку підлітка набагато простіше, ніж малюка. Найчастіше в таких випадках варто прочитати молитву. Однак вона допоможе тільки хрещеним дітям. Щоб молитва подіяла, батьки повинні свято вірити в неї.

Перелякана дитина повинна сісти на стілець посеред кімнати. Людині, який буде читати молитву, треба стати за його спиною.

«Переляк-переляк, йди з голови, йди з рук і ніг, виходь із очей, плечей, живота! Забирайся з жилок, прожилок, суглобів! Іди-проходь із усього тіла раба Божого (ім’я). Переляче, з очиськами темними, в рабі (ім’я) тобі не бути, голови йому не морочити, думки не затуманювати! Вийди колючий, болючий, від чорного ока, від поганої години. Проходь від (ім’я) хрещеного, молитовного та причастя! Амінь!»

Обряд потрібно проводити щодня до повного одужання. Після молитви дитина повинна вмитися.

Молитва від переляку для маленької дитини

Ця молитва рекомендована для дітей, які ще не навчилися говорити. Її потрібно читати матері або бабусі протягом трьох днів у ранковий, обідній і вечірній час. Візьміть дитину на руки і промовте:

«Вийди, недруг, сатана, переляк з раби Божої / раба Божого (ім’я). З тіла і голови! По кістках тобі більше не ходити, по суглобах не бродити, в голові не сидіти, в тілі не бути! Іди, переляк дитячий на болота, на низини, де сонце не сходить, все темно і люди не ходять. Не я тебе висилаю-виганяю, а Господь Бог наш! Наказує Він тобі йти геть і життя не псувати. Амінь!»

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Заговір на воду для дорослих дітей

Для заговору від переляку потрібно спочатку сходити до церкви і купити там святу воду. Ритуал потрібно проводити на спадаючий місяць. Після дванадцятої години ночі поставте на стіл запалені церковні свічки і блюдце зі святою водою. Пильно дивлячись на вогонь, потрібно попросити у Бога одужання для дитини.

«На воду слово сильне кажу, від страхів, від неприязні та кошмарів її заклинаю, сміливість собі в допомогу закликаю. Нехай серденько моє не страждає, а тривога з неї геть випаровується! Свята водице, допомагай зцілитися, сміливістю та відвагою дозволь мені напитися! Амінь. Амінь. Амінь»

Заговір потрібно читати кілька разів, що більше, то краще. Після прочитання свічки потрібно погасити. Недогарки винести на перехрестя дороги і залишити там. Заговореною водою потрібно умити дитину і дати їй її пити. Цей обряд допоможе не тільки позбутися переляку, але і зніме пристріт.

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