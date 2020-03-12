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Що не можна робити перед весіллям

12.03.2020

Весілля ‒ один із найголовніших днів у житті кожної людини. Підготовка до такої важливої ​​події часом забирає дуже багато сил. Наречена і наречений намагаються зробити все за правилами, щоб їхнє майбутнє сімейне життя було щасливим. Однак є речі, які категорично не можна робити перед весіллям. Які? Читайте в нашому матеріалі.

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приметы

Що не можна робити перед весіллям

  • На весілля не можна запрошувати парну кількість гостей.
  • На туфлях нареченої не має бути шнурків.
  • Наряд нареченої повинен бути суцільним. Тільки сукня. Якщо ж наречена вибирає корсет і спідницю, то її сімейне життя з чоловіком може бути роздільним і невдалим.
  • Наречений не повинен бачити весільну сукню нареченої до весілля. Це до розлуки.
  • Наречена не повинна бачити нареченого перед весіллям. Це до розлуки.
  • Не можна проводити прибирання і мити підлогу вдома, з якого щойно виїхала наречена. Так вона дуже скоро повернеться.
  • Не можна купувати обручки з камінням. Вони повинні бути гладкими, тоді й сімейне життя буде гладким.
  • Весілля не має бути 13 числа.

приметы

Що не можна робити молодим в день весілля

  • Не можна одягати перли на весілля ‒ це до сліз.
  • Не можна одягати весільну сукню через ноги. Тільки через голову.
  • Не можна, щоб у день весілля між нареченим і нареченою хтось проходив. Інакше між молодими можуть виникнути сварки або зрада.
  • Наречена не повинна сама переступати поріг нового дому. Чоловік повинен перенести її через поріг на руках.
  • Молоді не повинні фотографуватися порізно. Інакше їхнє сімейне життя буде коротким.
  • Наречена та наречений не повинні їсти з однієї ложки, інакше їхнє життя буде наповнене сварками та розчаруванням.
  • На весіллі наречена та наречений повинні весь вечір танцювати одне з одним. І лише кілька танців можна станцювати з батьками, які в кінці повинні звести їх одне з одним. З гостями танцювати не можна, інакше бути швидкому розлученню.
  • Не можна давати міряти обручки іншим людям. Це до розставання.
  • Після того, як чоловік і жінка обмінялися обручками, наречена не повинна брати порожню коробочку. Її потрібно віддати присутній на весіллі молодій дівчині. Та, яка візьме коробочку з-під обручок, вийде заміж наступною.

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Більше про вплив прикмет на життя ви дізнаєтеся з нового проєкту «Сліпа», основаного на реальних подіях. Прем’єра відбудеться 24 лютого на телеканалі СТБ! Не пропустіть!

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