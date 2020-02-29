2020 рік ‒ високосний. Із давніх часів існує дуже багато прикмет і забобонів, пов’язаних із таким незвичайним роком. Найпоширеніше ‒ не можна виходити заміж або одружуватися. Вважається, що такий шлюб обов’язково зазнає невдачі. Але чи так це насправді? Давайте розберемося.

Тож що таке високосний рік? Це календарний рік, який включає один додатковий день ‒ 29 лютого. Тобто це абсолютно людський винахід, який вигадали для зручності. Тож чому у світі існує повір’я, що шлюби, укладені в цей час, обов’язково будуть невдалими? І чи так це насправді?

Весільні прикмети, пов’язані з високосним роком

Якщо наречений із нареченою дуже забобонні, проте весілля все ж відкладати не стали, то, щоб перестрахуватися, під час вінчання слід сказати в церкві: «Вінчаю вінцем, а не високосним кінцем!». Це заговір, щоб шлюб, незважаючи на високосний рік, не розпався.

Молодятам у високосному році слід уникати гучних гулянь і святкувань у будинку нареченої до весілля. Це слід робити для того, щоб не злякати щастя в будинку нареченої під час приготувань до свята.

Нареченій під час вибору сукні варто віддати перевагу моделям до підлоги. Вважається, чим довша сукня, тим довший і щасливіший буде шлюб.

Також особлива прикмета на щастя ‒ після весілля у високосний рік слід зберегти весільну скатертину і застелити нею стіл в річницю весілля наступні три роки. Так сім’я буде щасливою і міцною, а дім ‒ у достатку.

Але для вінчання немає жодних несприятливих днів. У церковних канонах сказано, що вінчання не проводять напередодні п’ятниці та неділі, а також протягом багатоденних постів. Та й немає ніяких статистичних даних про те, що шлюби, укладені у високосний рік, розпадаються частіше, ніж шлюби, укладені у звичайний час. Тож це все просто домисли, які не мають ніяких підтверджень. Щастя сім’ї залежить тільки від кохання та поваги. І ніякий високосний рік не може стати причиною розладу, а розлучення й поготів.

Будьте щасливі!

Більше про вплив прикмет на життя ви дізнаєтеся з нового проєкту «Сліпа», основаного на реальних подіях. Прем’єра відбудеться 24 лютого на телеканалі СТБ! Не пропустіть!

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