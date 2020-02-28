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Прикмети про новонародженого

28.02.2020

Стати батьками велика радість і удача. І кожна мама хоче, щоб її дитина була найщасливішою. Читайте в нашому матеріалі прикмети про новонародженого. І нехай вони допоможуть вам уберегти своє чадо від горя і недуг.

приметы

Більше на тему: Як правильно назвати дитину в 2020 році: імена для хлопчиків від Жанни Шулакової

Прикмети і звичаї про новонародженого

  • У день, коли народилася дитина, не можна подавати жебракам милостиню, інакше дитина буде бідною.
  • Якщо дитина народилася в сорочці значить буде щасливою. А якщо народилася слабенькою її потрібно якомога швидше хрестити.
  • Якщо у новонародженого малюка багато волосся на голові, він буде дуже щасливий.
  • Не можна давати новонародженому ім’я померлої дитини. Інакше малюк може успадкувати погану долю.
  • Якщо дитина народилася між 12 годинами ночі і 12 годинами дня буде щасливою та талановитою.
  • Якщо дитина народжена на молодий місяць, її чекає довге та щасливе життя.
  • Вважається, що дитину не можна показувати оточуючим до 40 днів або ж до хрещення.
  • Щасливим вважався хлопчик, який схожий на маму чи дівчинка, схожа на тата.
  • Для того, щоб дитина була здорова, щаслива та багата, їй потрібно подарувати срібну ложечку на перший зуб. Це талісман, який повинен бути у кожного.
  • Ім’я праведника дасть новонародженому благополуччя, а мученика горе і страждання.
  • Щоб дитина жила щасливо й заможно, в перше його купання в ванночку з водою потрібно додати трохи меду та покласти будь-який срібний предмет, окрім натільного хрестика.

Більше на тему: Як правильно назвати дитину в 2020 році: імена для дівчаток від Жанни Шулакової

Більше про прикмети та їх вплив на життя людей ви дізнаєтеся з нового проєкту «Сліпа», заснованого на реальних подіях. Прем’єра якого вдбулася 24 лютого на телеканалі СТБ! Не пропустіть!

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