Із давніх-давен вважалося, що дзеркало має магічну силу. Саме тому його часто використовували під час ворожінь і різних ритуалів. Вважається, що дзеркало категорично не можна ставити в спальні, особливо навпроти ліжка. Чому? Всі подробиці дізнайтеся в матеріалі.

Чому не можна ставити дзеркало навпроти ліжка?

Дзеркальна поверхня – це винахід злого духа. З його допомогою потойбічні сили можуть заволодіти душею людини, яка спить навпроти. Під час сну душа людини може виходити з тіла. І якщо дзеркало буде встановлене навпроти, вона може бути затягнута в нього і залишиться навіки в задзеркаллі. Дзеркало, встановлене навпроти ліжка, може забирати енергію у людини, яка спить. Це згодом призведе до хронічної втоми, недосипання, хвороб і депресії. Категорично заборонено ставити ліжко навпроти дзеркала, особливо якщо в ньому відображаються кути подружнього ложа. Це спричинить серйозні проблеми в сімейному житті. Якщо у дзеркалі одночасно відображається ліжко та двері в спальню, це принесе невдачі не тільки в особистому житті, а й у роботі. Дзеркало, встановлене навпроти ліжка, може вбирати негативну енергію і ділитися нею. Тож якщо раніше подружжя багато сварилося, в майбутньому це стане причиною поганого настрою та самопочуття. Не варто ставити навпроти ліжка старовинні дзеркала, оскільки вони можуть містити негатив від попередніх власників. Категорично заборонено ставити дзеркало навпроти ліжка, якщо в кімнаті спить самотня людина. Вважається, що людина, яка відбивається в дзеркалі, ніколи не знайде собі другу половинку. Це ніби подвоює самотність. Подружній парі також варто відмовитися від дзеркала навпроти ліжка. Це призведе до сварок та зрад. Вважається, що у стосунках подружжя буде не дві людини, а чотири. Окрім цього, дзеркало також не можна встановлювати в узголів’ї подружнього ложа, а також – на стелі над ліжком. Це негативно позначиться і на здоров’ї, і ​​на стосунках у парі.

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Іще кілька прикмет, пов’язаних із дзеркалом:

У жодному разі не залишайте на стіні дзеркало з тріснутим шаром. Його потрібно обов’язково покласти в полотняний мішок і викинути. Не можна дарувати і приймати в дар дзеркало. Воно може переносити негативну енергетику і призвести до розлуки з коханою людиною. Не можна вішати дзеркало навпроти вхідних дверей. Це відлякує удачу. Не варто дивитися в дзеркало після півночі: можна побачити потойбічний світ і злих духів. Крім того, можливо, відкриється портал в задзеркаллі, і ви ніколи не зможете повернутися.

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Video: Чому не можна ставити дзеркало навпроти ліжка у спальні Чому не можна ставити дзеркало навпроти ліжка в спальні. Основні прикмети про те, чому не можна ставити дзеркало навпроти ліжка і поради, як нейтралізувати дію дзеркала в спальні

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