Чому не можна дарувати взуття

Коли вас запросили на свято, ви, в першу чергу, замислюєтеся над тим, що ж подарувати іменинникові. Однак до вибору подарунків варто ставитися дуже уважно. Так, наприклад, категорично не можна дарувати взуття. Чому? Шукайте відповідь у нашому матеріалі.

Чи можна дарувати взуття

Відповідь на це питання дуже проста: взуття дарувати категорично не можна. Вся справа в тому, що вважається, якщо ви подарували другові пару прекрасних туфель, кросівок або будь-якого іншого взуття, вам варто чекати великої сварки з цією людиною. Вважається, що таким чином ви даєте другові шанс піти з вашого життя. Народна прикмета говорить:

«Дарувати взуття ‒ до розлуки з тією людиною, яка отримує презент».

Поганим знаком вважається отримати в подарунок капці. Вони пророкують біду, хвороба або швидку смерть. Особливо не можна підносити такий подарунок людям похилого віку. І тим більше, під забороною білий колір. Самі знаєте, що такі капці купують небіжчикові.

Так що будьте дуже уважні під час вибору подарунків. Краще поцікавтеся, який саме презент хоче отримати ваш друг

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Більше про прикмети та їх вплив на життя людей ви дізнаєтеся з нового проєкту «Сліпа», заснованого на реальних подіях. Прем’єра якого вдбулася 24 лютого на телеканалі СТБ! Не пропустіть!

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