Ви ніколи не замислювалися над тим, що безлад і наявність мотлоху вдома можуть зіпсувати вам життя? І справа тут не лише в незручності чи антисанітарії. Головна біда в тому, що старі речі й сміття можуть зіпсувати позитивну енергетику у вашій родині. Тож як і, головне, чому потрібно позбуватися мотлоху? Про це читайте в нашому матеріалі.

Як каже народна мудрість, порядок в домі ‒ порядок у душі. Це дійсно так. Мотлоху у квартирі потрібно терміново позбуватися, адже він може зіпсувати ваше життя. Справа в тому, що будь-яка річ, нехай навіть найменша, несе в собі деяку енергетику. І якщо, наприклад, ви зберігаєте у своїй спальні річ, подаровану недругом, то будьте готові до бід і нещасть. До того ж, якщо у вашому домі панує безлад, то і в вашій голові і думках буде хаос і негатив.

Як стверджують екстрасенси, щоб в дім прийшло щось нове, потрібно звільнити для нього місце. А якщо в домі дуже багато непотрібних старих речей, це означає, що ви живете в минулому. Тут вже не до змін.

Більше на тему: Які речі не можна зберігати вдома

Накопичене речі поступово починають з’їдати енергетику дому й відбирають у вас життєву силу. У таких випадках вас можуть довго переслідувати хвороби й різного роду неприємності. До того ж, збираючи непотріб, ви програмуєте себе на бідність. Ми знаємо, що старі речі стануть в нагоді, адже можуть настати погані часи. І, якщо так думати, то ці часи неодмінно прийдуть.

Тож, звільняючи будинок від мотлоху, ви очищуєтесь не лише на зовнішньому рівні, а й робите можливими внутрішні зміни, вивільняючи для цього величезну кількість енергії.

Як позбутися мотлоху в домі

Потрібно викидати всі речі, якщо ви ними не користувалися протягом півтора року.

Щоразу, купуючи новий одяг, необхідно викинути одну стару річ.

Вдома не місце одягу з дірками й плямами.

В жодному разі не можна зберігати битий або тріснутий посуд. Це призведе до нещастя і хвороб.

Не можна купувати речі, особливо дзеркала, через треті руки. Це може призвести до розладу в сім’ї. Адже дзеркало накопичує негативну енергію й служить провідником між нашим світом і потойбічним.

У жодному разі вдома не можна зберігати засохлі або штучні квіти.

Більше на тему: Що категорично не можна викидати з дому.

Більше про вплив прикмет на життя ви дізнаєтеся з нового проєкту «Сліпа», основаного на реальних подіях. Прем’єра відбудеться 24 лютого на телеканалі СТБ! Не пропустіть!

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ