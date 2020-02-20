Чи можна змінювати ім’я, дане при народженні

Ім’я людини містить у собі колосальну силу. Воно може вплинути на долю як в позитивному ключі, так і в негативному. Але чи можна змінити ім’я, якщо воно не подобається власнику? І як це вплине на долю людини? Про це наш матеріал.

Ще в давнину люди вірили, що ім’я впливає на долю людини. Так, наприклад, римляни, щоб зіпсувати життя ворогові, писали його ім’я перевернутими літерами. Вони вірили, що це призведе до справжнього перевороту в долі людини.

Доведено, що ім’я безпосередньо впливає на долю. Адже це особливий шифр, у якому закладені основні особистісні характеристики.

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Чи можна змінювати ім’я, дане під час народження?

Якщо людині не подобається ім’я, яким її нарекли батьки, його краще змінити. Адже кожне ім’я несе в собі певне значення, яке впливає на формування характеру і майбутню долю. Так, наприклад, якщо людину назвали на честь родича зі складною долею, цілком ймовірно, що і новий власник імені буде також нещасний.

Як вибрати нове ім’я

Для того, щоб нове ім’я принесло успіх і змінило долю, потрібно поставитися відповідально до цього питання. Наприклад, не можна називати жінок чоловічими іменами. Так що Олександра, Вікторія, Валерія, Євгенія не дуже вдалі імена для представниць прекрасної половини людства. Перш ніж вибрати для себе нове ім’я, слід дотримуватися кількох правил.

Кожне ім’я несе в собі певне значення. Тому, перш ніж зупинити свій вибір на одному з них, слід ознайомитися з його характеристиками і тим посилом, який воно несе в собі. Так, наприклад, Михайло ‒ подібний Богу, Артем ‒ неушкоджений і т.д.

Обираючи ім’я, зіставте його зі знаком зодіаку. Воно повинно посилити позитивні якості знака і згладити негативні.

Не варто вибирати дуже претензійні або іноземні імена. Так, наприклад, Камілла Фоменко ‒ дуже дивне поєднання для нашої країни. Енергетично ‒ це неправильно. До того ж потрібно враховувати співзвучність імені з прізвищем. Це повинно бути красиво.

Ім’я також має поєднуватися з ім’ям по батькові. Ідеальний варіант ‒ коли і те і інше сприймається як єдине ціле.

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