Які квіти не можна тримати вдома: прикмети

Кажуть що деякі кімнатні рослини не варто тримати вдома, оскільки вони породжують сварки, руйнують сімейне щастя та навіть можуть накликати горе. Ми підібрали для вас топ кімнатних рослин, які не можна тримати вдома. Подробиці читайте в матеріалі.

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Кипарис

Хоч кипарис і відомий своїми чудовими властивостями, адже він захищає повітря від шкідливих бактерій та насичує його киснем, проте має невтішну славу. Цю рослину ще називають цвинтарною, тому, за народними прикметами, тримати її вдома ─ означає накликати на себе смерть. Кипарис має великий зв’язок із світом мертвих, тому притягує до себе неупокоєні душі, які можуть забрати вас із собою.

Плющ

Плющ небезпечний для сімейного життя, тому не рекомендується тримати його вдома, особливо самотнім дівчатам. Він полюбляє втягувати в себе чоловічу енергетику, тому дім, де є плющ, чоловіки обходять стороною. Чим рясніша ця рослина та чим темніше у неї листя, тим небезпечнішою вона стає. Також плющ вважається енергетичним вампіром. Так, безперечно, він поглинає всю негативну енергію, та коли «їжі» стає недостатньо, в хід ідуть і позитивні емоції.

Сансевієрія

Ця кімнатна рослина має багато іронічних назв ─ «язик диявола», «тещин язик», адже там де вона є, люди стають «гострими на язик». Сансевієрія є причиною багатьох сварок, чвар, пліток та гніву. Тому її не можна тримати вдома, а також ставити в офісі на робочому місці, тому що сансевієрія стане причиною зірваних переговорів.

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Монстера

Ця рослина має досить специфічну назву, що одразу ж викликає негатив. Монстера ─ одна з головних рослин, яка може відвести від вас судженого. Молодому подружжю вона також може завадити, оскільки є причиною погіршення чоловічого здоров’я. Це і не дивно, адже монстера є дуже отруйною та може випаровувати вологу в повітря, що стає причиною головного болю та дратівливості. Саме тому чоловіки, самі того не розуміючи, готові втекти з дому.

Дифенбахія

Одна з поширених назв цієї рослини ─ «квітка безшлюбності». Власниця цієї квітки може стати приреченою на самотність, сама того не розуміючи. Дифенбахія випромінює негативну енергетику, тому є основою руйнації шлюбу та провокації різноманітних неприємностей в сім’ї.

Зефірантес

В народі цю рослину називають «вискочка», тому що вона швидко і несподівано розквітає. Попри свій гарний цвіт, квітка порушує гармонію в сім’ї та може стати причиною зради когось із подружжя. Також її не варто тримати тим, хто має проблеми у фінансовій сфері, адже зефірантес спонукає до бідності та злиднів.

Гібіскус

Гібіскус, який ще має назву «китайська троянда», також отримав недобру славу, рослина вважається символом смерті. За повір’ям, якщо квітка починає цвісти, то вдома хтось захворіє або помре. Якщо гібіскус починає в’янути та скидати листя, це також не до добра ─ рослина витягує енергію з домочадців.

Проте, якщо вам дуже подобається якась із перелічених рослин або взагалі не хочеться викидати квітку, яка давно полюбилась і радує око, варто винести її на балкон, або в приміщення, яке добре провітрюється. Так ви нейтралізуєте її негативну енергетику.

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