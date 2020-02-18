Для того, щоб дізнатися своє майбутнє, не обов’язково йти до ясновидців. Можна поворожити, наприклад, на чаї. Ця традиція прийшла до нас із Китаю, але давно прижилася в нашій культурі. Про те, як правильно гадати на чаї читайте в нашому матеріалі.

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Для ворожіння потрібно використовувати дрібнолистовий чай. Насипте ложку чаю в чашку та залийте окропом. Після того, як чай завариться, випийте напій до дна, залишивши лише чаїнки та трохи рідини. Лівою рукою збовтайте чашку й уважно подивіться, які фігури утворили листочки чаю. Вони і стануть ключем до вашого ворожіння. Візуально розділіть дно і стінки чашки на дві частини: та частина, яка примикає до ручки – це те, що трапитися з вашими близькими людьми, інша сторона – це те, що станеться особисто з вами.

Як розшифрувати фігури під час ворожіння на чаї

Якщо ви побачили сходи, чекайте успіху. Швидше за все вас чекає підвищення або премія. А ось якщо ви побачили коло, вам варто очікувати позитивних змін в особистому житті. Швидше за все ви скоро укладете шлюб або ж знайдете свою другу половинку.

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Стріла означає погані звістки. Зруйнована будівля – нездійсненні мрії. Все те, про що ви сьогодні мрієте, не збудеться.

Якщо ви побачили дорогу, чекайте змін у стосунках із родичами та близькими людьми. Якщо ж дорога з різкими поворотом у бік, варто готуватися до несподіваних змін.

Ключ – символ щастя й удачі. Всі ваші бажання незабаром збудуться. Це дуже хороший знак. Чекайте приємних змін у всіх сферах життя.

Якщо ж з чайних візерунків склалося дерево, це віщує міцне здоров’я. Якщо таке дерево побачив хвора людина, готуйтеся до одужання.

Сокира віщує небезпеку. Тому, хто побачив такий знак, варто бути дуже обережним у всіх справах.

Якщо ж вам складно розпізнати фігуру, яка вийшла з чаїнок, або ж вони розташовані купками, це означає швидкий прибуток, фінансову вигоду і удачу. Якщо чаїнки вишикувалися в ряд – чекайте швидкого виконання бажань.

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Більше про прикмети та їх вплив на життя людей ви дізнаєтеся з нового проєкту «Сліпа», основаного на реальних подіях. Прем’єра відбудеться 24 лютого на телеканалі СТБ! Не пропустіть!

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