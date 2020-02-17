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Талісмани на удачу

17.02.2020

Удача ‒ штука мінлива. Сьогодні вона поруч із вами, а завтра її і сліду немає. Але як зробити так, щоб удача супроводжувала завжди й у всьому? У цьому допоможуть талісмани! Читайте в нашому матеріалі про найсильніші талісмани, які допоможуть залучити удачу у ваше життя.

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приметы

Підкова

Один із найпопулярніших і найдавнішіх талісманів, який принесе удачу своєму власникові. Однак для того, щоб талісман подіяв, в ідеалі його потрібно знайти, а не купити на ринку або у сувенірній крамниці. До речі, щасливим стає не лише дім, у якому є такий талісман, а й людина, яка знайшла його.

приметы

Шпилька

Цей маленький предмет принесе дуже багато удачі і вбереже від заздрісного погляду. Однак, перш ніж приколоти шпильку, її потрібно прожарити на вогні протягом семи хвилин, потім три рази проколоти нову воскову церковну свічку. Потім шпильку слід покласти на рівну поверхню, зверху насипати три щіпки борошна, три щіпки солі і три щіпки червоного перцю і залишити на ніч.

Також слід пам’ятати, що не на будь-яку річ можна приколоти шпильку. Наприклад, дівчатам не можна чіпляти її на штани. І потрібно стежити, щоб вона була прихована від сторонніх очей.

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Статуетка слона

Цей талісман удачі прийшов до нас із Індії та Китаю. Вважається, що він допомагає досягти гармонії та направити життєву енергію в потрібне русло. Така фігурка принесе в дім щастя, удачу, кохання, гармонію та фінансове процвітання.

приметы

Жаба трилапа

Трилапа жаба ‒ дуже потужний і, головне, універсальний талісман. Таку жабу можна поставити на стіл ліворуч або праворуч від вхідних дверей. Ідеальне місце ‒ в коридорі або передпокої.

Доларове дерево

Доларове дерево ‒ талісман для фінансового добробуту сім’ї. Щоб посилити його дію, потрібно покласти під горщик або в землю монетки або паперові банкноти. Ставити його потрібно в центрі квартири або будинку.

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Червоний гаманець

Найкращим талісманом для залучення грошей є гаманець, адже це найпопулярніше місце для їх зберігання. Важливу роль відіграє колір. Гаманець повинен бути червоним. Однак, для того, щоб залучити ще більше грошей, банкноти повинні лежати акуратно й по порядку від меншої купюри до найбільшої. До слова, гаманець повинен бути один. Не варто їх колекціонувати, інакше Удача може заплутатися. Після того, як гаманець втратить свій зовнішній вигляд, потрібно купити новий, і лише потім викинути старий.

приметы

Пам’ятайте, будь-який талісман діє протягом дев’яти років. Потім його слід замінити!

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