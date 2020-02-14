Як знайти втрачені речі: народні прикмети

Кожен із нас хоча б раз у житті щось губив. Особливо це засмучує, коли втрачена річ потрібно терміново. Іноді здається, що вони ніби провалилися по землю. Як швидко знайти втрачені речі? Про це читайте в нашому матеріалі.

Існує кілька народних прикмет, які допоможуть вам в найкоротші терміни знайти пропажу.

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Попросіть домового

Ну, про цей метод знає кожен. Пам’ятайте, як ваша бабуся, коли шукала довго речі і не могла знайти, просила допомоги у домового? Адже кожен знає, що вони від часу беруть наші речі пограти. Так що якщо вам терміново потрібно щось знайти, тричі скажіть наступну фразу: «Домовий-домовий, пограй, та віддай». Ось побачите, ви відразу знайдете загублену річ.

Зауважте ніхто

Є ще один спосіб, який допоможе вам швидко повернути втрачену річ. Візьміть довгу нитку і попросіть рідних зав’язати її на вашому зап’ясті. Потім зав’яжіть два вузла по обидва боки. І так сім разів. Цей ритуал допоможе без проблем знайти загублену річ.

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Попросіть річ повернутися

Якщо ви дуже поспішаєте, а загублену річ знайти не можете, попросіть її повернутися. Розмовляйте в нею так, ніби це жива людина. Запитайте, куди вона поділася і попросіть скоріше повернутися. Зазвичай це працює.

Ритуал на сон

Напишіть на папері те, що ви хочете знайти, а потім покладіть під подушку. Вночі вам повинен наснитися сон, у якому ви побачите, де лежить втрачена річ.

Прикмети про втрачені речі

Втрата ручки означає, що якесь питання вирішиться без вас

Якщо загубилося прикраса – значить чекайте сварки з тим, хто вам цю річ подарував,

Втрата ключів означає втрату сил. Вам потрібно побути на самоті.

Якщо ви втратили одяг, значить скоро позбудетеся від проблем, які мучать вас дуже давно.

Якщо ви втратили гроші, особливо якщо це велика сума, то чекайте великого успіху й закінчення чорної смуги в житті

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Більше про вплив прикмет на життя ви дізнаєтеся з нового проєкту «Сліпа», основаного на реальних подіях. Прем’єра відбудеться 24 лютого на телеканалі СТБ! Не пропустіть!

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