Речі з секонд-хенду – відмінний спосіб заощадити. Однак не весь одяг може принести вам удачу. Швидше за все буде навпаки. Адже дуже часто в такі магазини приносять одяг померлих або важко хворих людей. Які речі категорично не можна купувати на секонд-хенді? Про це читайте в нашому матеріалі.

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У кожної речі є своя енергетика. І не завжди позитивна. Купуючи одяг на секонд-хенді, ви ризикуєте забрати негативну енергетику собі. Адже раніше цією річчю володів хтось інший і у тієї людини були свої проблеми, хвороби…. Купивши його одяг – футболку, джинси та інше – ви це все принесете додому. Всі клопоти і погані думки, якщо вони були у людини, з часом перейдуть на вас. Також у вас може змінитися характер і звички. І не в кращу сторону.

Речі, які були у вживанні, дійсно володіють енергетикою попереднього господаря. Це може негативно впливати на здоров’я і настрій людини. Незабаром після покупки, люди часто починають хворіти, можуть втрачати свідомість і мати високу температуру. Так організм бореться з інформаційно-енергетичними потоками, які переходять на нового носія від попереднього власника.

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До того ж на прилавки таких магазинів часто потрапляють речі після небіжчиків або важко хворих людей. А це не є добре, адже ми вже писали про те, чи можна носити одяг після небіжчика. У всякого одягу є голографічна структура попереднього господаря. Вона проникає в енергополе людини і руйнує його. Так що вибираючи одяг після когось, дотримуйтеся важливого правила: чим ближче одяг до тіла, тим вплив чужої енергетики буде сильнішим і більш руйнівним. Саме тому не варто купувати майки і тим більше нижню білизну. Також, врахуйте, що весь негатив виходить через ноги, тому взуття на секонді купувати теж не варто.

Як очистити одяг, придбаний у магазині секонд-хенду.

Одяг, який ви купили на секонд-хенді, можна очистити за допомогою вогню. Для цього складіть одяг у коло свічок і помоліться. Такий ритуал допоможе вам позбавитися від негативної енергетики попереднього власника. У сонячну або вітряну погоду можна повісити речі на вулиці. А під час прання, додати сіль у воду – це давній оберіг від зла та нечисті. Після цього можна носити речі без побоювання.

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