День святого Валентина – один із найромантичніших днів року. Історія виникнення свята сягає далеко в минуле. У нашому матеріалі ви дізнаєтеся про його найпоширеніші звичаї та прикмети.

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Звичаї в День святого Валентина

Є ще одне ворожіння на судженого. Лягаючи спати з 13 на 14 лютого, потрібно загадати судженого та написати на аркуші, яким він повинен бути. Цей аркуш потрібно згорнути в трубочку, загорнути в шовкову хустку, покласти під подушку і ні з ким перед сном не розмовляти. Уві сні дівчині майбутній суджений обов’язково присниться.

У День святого Валентина можна спекти печива у вигляді сердечок. В деякі з них покласти монетки, а деякі – посолити. Ті люди, які з’їдять помічені печива, обов’язково зустрінуть у цьому році своє кохання.

Щоб збулося заповітне бажання, в День усіх закоханих потрібно купити улюблені квіти та піти до озера або річки. У воду або на лід потрібно кинути одну квітку, при цьому загадавши заповітне бажання. Воно повинно здійснитися.

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Прикмети в День святого Валентина

На День святого Валентина можна поворожити на судженого. Перша птаха, яку незаміжня жінка побачить у цей день, укаже їй на рід занять майбутнього чоловіка. Якщо птах літає високо в небі, то майбутній чоловік буде моряком. Якщо дівчина побачила горобця – чекайте бідного жениха. А ось щиглик обіцяє мільйонера.

Молоді дівчата зранку 14 лютого виходили на вулицю і дивилися в небо: якщо побачили багато-багато птахів, то і залицяльників буде багато.

Якщо в День святого Валентина дівчина побачить собаку, яка почне обнюхувати взуття, то чоловік буде відданим і вірним, хоча і трохи підкаблучником. Ну, а якщо зустріти кота – коханий буде легковажним.

Щоб дізнатися ім’я судженого, потрібно вийти на вулицю і запитати ім’я першого зустрічного чоловіка. Як він назветься, так і майбутнього чоловіка зватимуть, ну, а якщо чоловік не відповість, то заміжжя буде нескоро.

Також існує повір’я, що весілля або заручини в цей день обіцяють довге і щасливе життя.

Є ще одна прикмета: якщо першим у цей день подзвонить чоловік, то досить скоро вас чекає освідчення у коханні, ну, а якщо вас привітає жінка – зустріч із другою половинкою відкладеться на рік.

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Більше про вплив прикмет на життя ви дізнаєтеся з нового проєкту «Сліпа», основаного на реальних подіях. Прем’єра відбудеться 24 лютого на телеканалі СТБ! Не пропустіть!

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