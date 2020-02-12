Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Шановні глядачі, якщо у Вас чи Ваших знайомих раптом виникли проблеми з прийомом сигналу телеканалу СТБ, надсилайте смс з описом проблеми на номер 067-44-44-02-4.
Для повнолітніх абонентів всіх національних GSM операторів. *Вартість згідно тарифів операторів.

Що потрібно робити в повний Місяць для привернення грошей

12.02.2020

Час повного Місяця – містичний. Недарма наші предки в цей період зверталися до духів і просили допомоги. Та й більшість ритуалів для ефективності рекомендовано проводити також під час повного Місяця. Які ритуали потрібно зробити, щоб поліпшити фінансове становище? Про це наш матеріал.

приметы

Більше на тему: Обереги від заздрості та зурочення

Ритуал на гроші в повний Місяць з купюрами

Для ритуалу в повний Місяць на гроші вам потрібно взяти гаманець і купюри великого номіналу. Під час повного Місяця потрібно відкрити гаманець з грошима і прочитати такі слова: «Гроші до грошей, не збираю – примножую, себе від боргів і розтрат захищаю. Як ти, Місяцю, на небі повний, так і моя скарбниця нехай повна буде».

Такий ритуал потрібно проводити кілька днів, поки Місяць не почне спадати. Потім найбільшу купюру потрібно заховати. Вона буде вашим талісманом і зможе привернути ще більше грошей у сім’ю.

приметы

Ритуал у повний Місяць на гроші з монетами

Є ще один ритуал, який допоможе привернути гроші. Для цього потрібно покласти сім срібних монет у прозору чашу з водою. Цю чашу потрібно піднести під місячне світло зі словами: «Як ти, Місяцю, повний, так і чаша водою сповнена, як зірки навколо тебе блищать, так і монети у воді блищать. Нехай блищать вони повною чашею, розсипаються жменями в кишенях, щоб не знати мені потреби-печалі, злидні щоб стороною обходили».

Быльше ан тему: Талісмани на удачу

Ритуал у повний Місяць «Магніт для грошей»

Цей ритуал для грошей потрібно також проводити в повний Місяць. Візьміть три монети і покладіть їх у кишеню того одягу, який носите найчастіше. В іншу кишеню покладіть магніт. Потім запаліть свічку і дайте їй повністю згоріти. Такий нескладний ритуал допоможе поліпшити фінансове становище. Гроші повинні притягатися за допомогою магніту.

приметы

Ритуал у повний Місяць «Нерозмінна монета»

За допомогою цього ритуалу можна зробити для себе талісман, який буде привертати гроші. Для цього візьміть купюру в 5 або 10 гривень, складіть її навпіл, повільно піднесіть до губ і скажіть: «Як цей день притягує ніч, повну Місяця, так і ця купюра нехай притягне до себе своїх «родичів». Збереться море грошей у мене, і я стану багатою людиною. Нехай збудеться все, що сказано! Амінь!». Цією купюрою не можна розраховуватися, навіть якщо у вас зовсім немає грошей. Її варто покласти в гаманець і носити там три місяці.

приметы

Ритуал у повний Місяць «Грошовий дощ»

Один із найефективніших і простих ритуалів на гроші. Зберіть 50 монет різного номіналу. Гарненько вимийте їх, а краще – прокип’ятіть кілька хвилин, щоб із них вийшов увесь бруд і чужа енергетика. Потім увечері в повний Місяць полийте себе таким дощиком із монет.

Більше на тему: Чому не можна ставити дзеркало навпроти ліжка у спальні

Більше про вплив прикмет та ритуалів на життя ви дізнаєтеся з нового проєкту «Сліпа», основаного на реальних подіях. Прем’єра відбудеться 24 лютого на телеканалі СТБ! Не пропустіть!

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Х-фактор: останні новини
Олександр Порядинський - «Savior»: співак представив пісню на Євробачення 2020
Олександр Порядинський - «Savior»: співак представив пісню на Євробачення 2020
Еліна Іващенко: Досить говорити, що я замала для Євробачення!
Еліна Іващенко: Досить говорити, що я замала для Євробачення!
Андрій Данилко: біографія, особисте життя і всі новини про артиста
Андрій Данилко: біографія, особисте життя і всі новини про артиста
JERRY HEIL - «#НЕБЕЙБI»: прем'єра пісні
JERRY HEIL - «#НЕБЕЙБI»: прем'єра пісні
Андрій Данилко: найкращі пісні члена журі Нацвідбору на Євробачення-2020
Андрій Данилко: найкращі пісні члена журі Нацвідбору на Євробачення-2020
Євробачення-2020: культові досягнення Андрія Данилка
Євробачення-2020: культові досягнення Андрія Данилка
Гурт KAZKA пообіцяв повернутися на Нацвідбір
Гурт KAZKA пообіцяв повернутися на Нацвідбір
Як правильно доглядати за волоссям: поради від Даші Трегубової
Як правильно доглядати за волоссям: поради від Даші Трегубової
Пекельні будні українських музикантів: Pianoбой доїть корову
Пекельні будні українських музикантів: Pianoбой доїть корову

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати