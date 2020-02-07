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Прикмети про весільну сукню

07.02.2020

Вибір весільної сукні справа дуже серйозна. Адже вбрання нареченої не лише дозволить жінці бути найкрасивішою, а й може сприяти довгому і щасливому подружньому життю. Існує багато народних прикмет, пов’язаних з купівлею весільної сукні. Читайте в нашому матеріалі добірку найбільш правдивих прикмет про вбрання нареченої.

приметы

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Народні прикмети про весільну сукню

  • Вважається, чим довша весільна сукня, тим щасливішим буде шлюб. 
  • Не потрібно прикрашати весільну сукню на поясі, це може призвести до складних пологів молодої.
  • Кілька стіжків синіми нитками на подолі сукні захищають наречену від порчі та заздрості.
  • Невелика вишита квітка любистку на сукні вбереже від зради чоловіка.
  • Під час примірки весільного вбрання не потрібно надягати його повністю. Частина наряду повинна бути відсутня, інакше весілля може не відбутися.
  • Не можна дозволяти міряти подругам або сестрам весільну сукню. Це спричинить сварки і неприємності.
  • Весільну сукню не можна продавати або здавати напрокат. Це може призвести до розпаду шлюбу.
  • Сукня нареченої не повинна бути з голими плечима й глибоким декольте. Інакше наречена постраждає від заздрісників.
  • Якщо весільна сукня порвалася, у нареченої буде сердита свекруха.

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Колір весільної сукні та народні прикмети

Золотиста весільна сукня запорука стабільного фінансового становища.

Срібляста сукня чекайте швидкого розірвання шлюбу.

Рожева сукня запорука довгого та щасливого сімейного життя.

Червона сукня захистить наречену від заздрощів.

Фіолетове весільне вбрання неоднозначний вибір. За одними джерелами, воно означає раптове розлучення, а за іншими сильне, міцне кохання і глибоку прихильність подружжя одне до одного.

Синя весільна сукня може призвести до того, що один із подружжя буде абсолютно байдужий до бажань і думки іншого.

Блакитна сукня символізує чистоту та щирість у стосунках. Шлюб обіцяє бути щасливим і міцним.

Наряд бежевого або кремового кольору може бути передвісником подружньої зради й частих сварок.

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Більше про вплив прикмет на життя ви дізнаєтеся з нового проєкту «Сліпа», основаного на реальних подіях. Прем’єра відбудеться 24 лютого на телеканалі СТБ! Не пропустіть!

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