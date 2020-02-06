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Чому не можна носити речі померлих

06.02.2020

Смерть близької людини ‒ страшне горе. Іноді родичі померлого, які намагаються пережити втрату близької людини, залишають собі його речі. Буває і таке, що деякі надягають їх. Однак чи можна це робити? Чи не накличе такий вчинок біду? Про це читайте в нашому матеріалі.

приметы

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Чи можна носити одяг померлої людини

Ясновидці попереджають про те, що одяг померлої людини носити небажано. Адже він зберігає енергетику й частинку душі покійного. Краще його спалити. Навіть якщо вам дуже важко розлучитися з ним або якась річ вам дуже подобається, від її носіння все ж варто відмовитися. Інакше варто очікувати великих неприємностей, хвороб і фінансових втрат.

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Чи можна носити прикраси померлого

А що ж тоді робити з родинними коштовностями? Звичайно, їх не варто спалювати або викидати. Однак перш ніж надіти перстень або сережки покійної бабусі, потрібно провести ритуал очищення. У цьому вам допоможе свята вода і спеціальні молитви, які слід читати протягом тривалого часу. Тільки після цього родинні коштовності не лише не принесуть неприємності, а й навпаки, будуть служити своєрідними талісманами.

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Чи можна носити взуття померлого

А ось взуття небіжчика носити категорично заборонено. І на це є кілька причин:

  • якщо людина померла, наприклад, від інфекційного захворювання, то в його взутті можуть бути певні віруси;
  • взуття містить у собі енергетику померлого, тому, якщо ви не хочете, щоб на вас перейшов негатив і неприємності, краще відмовитися від такої ідеї.

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Більше про вплив прикмет на життя ви дізнаєтеся з нового проєкту «Сліпа», основаного на реальних подіях. Прем’єра відбудеться 24 лютого на телеканалі СТБ! Не пропустіть!

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