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Що не можна робити перед весіллям
Весілля ‒ один із найголовніших днів у житті кожної людини. Підготовка до такої важливої події часом забирає дуже багато сил. Наречена і наречений намагаються зробити все за правилами, щоб їхнє майбутнє сімейне життя було щасливим. Однак є речі, які категорично не можна робити перед весіллям. Які? Читайте в нашому матеріалі.
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Що не можна робити перед весіллям
- На весілля не можна запрошувати парну кількість гостей.
- На туфлях нареченої не має бути шнурків.
- Наряд нареченої повинен бути суцільним. Тільки сукня. Якщо ж наречена вибирає корсет і спідницю, то її сімейне життя з чоловіком може бути роздільним і невдалим.
- Наречений не повинен бачити весільну сукню нареченої до весілля. Це до розлуки.
- Наречена не повинна бачити нареченого перед весіллям. Це до розлуки.
- Не можна проводити прибирання і мити підлогу вдома, з якого щойно виїхала наречена. Так вона дуже скоро повернеться.
- Не можна купувати обручки з камінням. Вони повинні бути гладкими, тоді й сімейне життя буде гладким.
- Весілля не має бути 13 числа.
Що не можна робити молодим в день весілля
- Не можна одягати перли на весілля ‒ це до сліз.
- Не можна одягати весільну сукню через ноги. Тільки через голову.
- Не можна, щоб у день весілля між нареченим і нареченою хтось проходив. Інакше між молодими можуть виникнути сварки або зрада.
- Наречена не повинна сама переступати поріг нового дому. Чоловік повинен перенести її через поріг на руках.
- Молоді не повинні фотографуватися порізно. Інакше їхнє сімейне життя буде коротким.
- Наречена та наречений не повинні їсти з однієї ложки, інакше їхнє життя буде наповнене сварками та розчаруванням.
- На весіллі наречена та наречений повинні весь вечір танцювати одне з одним. І лише кілька танців можна станцювати з батьками, які в кінці повинні звести їх одне з одним. З гостями танцювати не можна, інакше бути швидкому розлученню.
- Не можна давати міряти обручки іншим людям. Це до розставання.
- Після того, як чоловік і жінка обмінялися обручками, наречена не повинна брати порожню коробочку. Її потрібно віддати присутній на весіллі молодій дівчині. Та, яка візьме коробочку з-під обручок, вийде заміж наступною.
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