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Прикмета: ворон стукає у вікно

30.01.2020

Ворона ‒ це птах, який викликає у людей неоднозначні емоції. Особливо якщо вона сіла на підвіконня або стукає у вікно. Більшість із нас одразу ж подумає, що це віщує біду. Але чи так це насправді? Давайте розбиратися.

приметы

Частково негативне ставлення до ворон пов’язане з віруванням наших предків, які вірили, що цей птах є провідником між світом живих і мертвих. Однак, якщо ворон довго стукає у вікно, то це сигналізує не про швидку смерть того, хто живе в будинку, а про прийдешні зміни. І вони не обов’язково повинні бути негативними. Так духи померлих намагаються підказати своїм родичам, що в їхньому житті може з’явитися шанс, який упускати не можна.

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Також є ще кілька тлумачень:

  • Ворона стрибає по підвіконню й іноді стукає у вікно ‒ до приємних витрат.
  • Якщо ворона постійно стукає у вікно ‒ слід чекати на нові можливості.
  • Якщо постукають у вікно два ворони ‒ самотня людина знайде пару.

приметы

Якщо птах б’ється у вікно

  • Якщо птах раптово вдарився у вікно, то це означає, що людина береться за непотрібну справу. Краще залишити всі спроби й переключитися на щось інше.
  • Якщо ворона б’ється крилами у вікно, варто чекати новин. Вони можуть бути як позитивними, так і негативними.
  • А ось якщо ворона б’ється у скло, але при цьому вона виглядає наляканою або хворою, то потрібно чекати біду.
  • Якщо ж ворона врізалася в скло, то хороших новин чекати не варто. Це віщує біду. Якщо птах після удару загинув ‒ чекайте смерті близької людини.

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Більше про вплив прикмет на життя ви дізнаєтеся з нового проєкту «Сліпа», основаного на реальних подіях. Прем’єра відбудеться 24 лютого на телеканалі СТБ! Не пропустіть!

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