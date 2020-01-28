А ви вірите в прикмети? Знаєте, скільки є різних повір’їв і прикмет, пов’язаних зі взуттям? Дуже багато! Читайте в нашому матеріалі добірку найбільш правдивих і цікавих прикмет про взуття. І хай ваші ноги ніколи не намокнуть, а підбори не зламаються!

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Прикмети про взуття, які принесуть радість і удачу

Переплутали своє взуття з чужим ‒ до цікавого знайомства або сюрпризу.

Зав’язався шнурок у вузол ‒ чекайте удачу. Щоб удача прийшла швидше, спробуйте проходити з вузликом протягом дня.

П’ятак у взутті під лівою п’ятою ‒ до легкого вирішення складних питань або несподіваної удачі.

Взуття із закритим носком у нареченої ‒ до жіночого щастя.

Перечепитися та не пошкодити взуття на правій нозі ‒ до щастя, на лівій ‒ нове знайомство.

Знайти взуття ‒ чекайте підвищення.

Загубити взуття ‒ позбавитися від непотрібних зв’язків і знайомств. Якщо взуття загубили в дорозі ‒ чекайте позитивних змін.

Кіт позначив чобіт ‒ чекайте далеких родичів у гості.

Каблук застряг ‒ чекайте несподівану радість.

Підвернути ногу в нових черевиках ‒ до несподіванок.

Вступити в екскременти ‒ до грошей.

Постійно рвуться шнурки на черевиках ‒ чекайте успіху в дрібних авантюрах.

Погані прикмети про взуття

Взуття на столі ‒ до сварки з близькими.

Отримати капці в подарунок ‒ до великої сварки з тією людиною, кому ви їх подарували.

Скрипить взуття ‒ хтось на вас сильно образився. Вибачтеся.

Діряве взуття в шафі ‒ до неприємних ситуацій, хвороб.

Чоботи на босу ногу ‒ до несподіваної втрати близької людини.

Переплутали лівий із правим ‒ до пліток і неприємностей.

Чужа людина миє ваше взуття ‒ чекайте проблем в особистому житті.

Зламати каблук ‒ чекайте неприємностей.

Взувати нове взуття на важливий захід ‒ до невдачі.

Неправильно поставити взуття (переплутати черевики) ‒ до хвороби.

Собака погриз взуття ‒ до сварки.

Якщо наступили на гайку або цвях ‒ до клопотів.

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