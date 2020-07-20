Гадание на чае

Для того, чтобы узнать свое будущее, не обязательно идти к ясновидящим. Можно погадать, например, на чае. Эта традиция пришла к нам из Китая, но давно прижилась в нашей культуре. О том, как правильно гадать на чае читайте в нашем материале.

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Для гадания нужно использовать мелколистовой чай. Насыпьте ложку чая в чашку и залейте кипятком. После того, как чай заварится, выпейте напиток до дна, оставив лишь чаинки и немного жидкости. Левой рукой нужно взболтайте чашку и внимательно посмотрите, какие фигуры образовали листочки чая. Они и станут ключом к вашему гаданию. Визуально разделите дно и стенки чашки на две части: та часть, которая примыкает к ручке – это то, что случиться с вашими близкими людьми, другая сторона – это то, что произойдет лично с вами.

Как расшифровать фигуры во время гадания на чае

Если вы увидели лестницу, ждите успеха. Скорее всего вас ждет повышение или премия. А вот если вы увидели круг, вам стоит ожидать положительных изменений в личной жизни. Скорее всего вы скоро заключите брак или же найдете свою вторую половинку.

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Стрела означает плохие известия. Разрушенное здание – несбыточные мечты. Все то, о чем вы сегодня мечтаете, не сбудется.

Если вы увидели дорогу, ждите перемен в отношениях с родственниками и близкими людьми. Если же дорога с резкими поворотом в сторону, вам стоит готовиться к неожиданным переменам.

Ключ – знак счастья и удачи. Все ваши желания в скором времени сбудутся. Это очень хороший знак. Ждите приятных перемен во всех сферах жизни.

Если же из чайных узоров сложилось дерево, это предвещает крепкое здоровье. Если такое дерево увидел больной человек, готовьтесь к выздоровлению.

Топор предвещает опасность. Тому, кто увидел такой знак, стоит быть очень аккуратным во всех делах.

Если же вам сложно распознать фигуру, которая получилась из чаинок, или же они расположены кучками, это означает скорую прибыль, финансовую выгоду и удачу. Если чаинки выстроились в ряд – ждите скорого исполнения желаний.

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