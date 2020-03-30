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Почему нельзя встречаться с женатым мужчиной

30.03.2020

Любовь ‒ явление очень непредсказуемое. Она приходит нежданно и не всегда предмет обожания ‒ свободный. В современном мире многие женщины вступают в связь с женатым мужчиной. Но можно ли это делать? Ведь, став разлучницей, женщина рискует получить наказание. Именно об этом наш материал.

приметы

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Женщина, вступая в отношения с женатым мужчиной, особенно если в его семье есть дети, рискует испортить себе карму. 

Иногда связь с женатым мужчиной есть неким наказанием за те грехи и ошибки, которые женщина совершила раньше. Такие отношения чаще всего очень болезненны и причиняют много страданий. Разрыв связи при нерешенных кармических задачах возможен, но вполне вероятно, что это приведет к повторению ситуации уже с другим человеком.

Иногда такие отношения посылаются для того, чтобы женщина стала сильнее внутренне. Если же они тормозят развитие женщины, то такие отношения нужно срочно прекращать. 

В любом случае отношения с женатым мужчиной для любовницы не могут пройти незаметно. В таком случае ее все равно ждет наказание. 

приметы

  • Во-первых, так женщина рискует пропустить свое счастье в виде свободного мужчины и, вполне возможно, в будущем останется одна.
  • Во-вторых, такие отношения истощают энергетику человека. Женщину могут настигнуть болезни, депрессия.
  • В-третьих, если жена начинает что-то подозревать или прямо узнает личность любовницы, на последнюю направляется волна негатива: как от самой супруги, так и от ее детей, родственников и окружающих. В таких случаях могу возникнуть кармические последствия на несколько поколений вперед. Причем страдать будут и дети любовницы. 

К тому же, как утверждают экстрасенсы, если женщина не вынесла урок из отношений с женатым мужчиной, решение кармической задачи может перенестись на детей, особенно дочек. Также существует риск забрать негативную карму самого мужчины или его супруги.

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