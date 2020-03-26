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Обереги от зависти и сглаза

26.03.2020

Зависть ‒ штука страшная. Недоброжелательный взгляд прохожего или недобрые мысли менее удачливой в жизни соседки или родственника могут хорошенько испортить жизнь. Защититься от зависти и дурного взгляда помогут обереги. Читайте в нашем материале о том, какие обереги или амулеты помогут защитить вас от недругов. 

приметы

Булавка

Булавка ‒ один из самых распространенных способов защитить себя или родственников от сглаза. Однако, не всякая булавка может послужить хорошим оберегом. Ее нужно купить в пятницу вечером за сумму, которая намного превышает ее стоимость. Так что лучше всего оставить продавцу сдачу. Булавку следует прицепить с изнаночной стороны одежды в районе сердца и ежедневно проверять ее на внешние изменения. В случае если булавка потемнела и поржавела, ее нужно срочно снять и выбросить. Это значит, что на вас уже кто-то навел порчу.

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Иголка

Иголка ‒ еще один сильнейший оберег от сглаза и зависти. Для того, чтобы он сработал, необходимо взять две иголки и приколоть крест-накрест у входной двери. Такой оберег защитит вашу семью от сглаза и сохранит мир и любовь в доме.

приметы

Красная нитка

Красная нитка ‒ один из самых популярных оберегов в современном мире. Только вот не всякая нить подойдет. Чтобы оберег сработал, нить обязательно должна быть шерстяной и носить ее нужно на левом запястье. Дополнительную силу он обретет, если такую нить вам подарит близкий друг или родной человек. 

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«Турецкий глаз»

«Турецкий глаз» ‒ это круглый синий талисман на шнурочке, который продается повсюду, даже как обычный сувенир. Однако он является одним из самых сильных оберегов от сглаза и зависти. Это универсальный оберег. Его можно носить в качестве брелка, кулона или просто в сумке. 

приметы

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