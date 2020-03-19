Каждая девушка мечтает выйти замуж. Но что делать, если время идет, а суженого все нет? Существует очень много примет для незамужних. И если следовать им, то в скором времени можно найти свою пару. Читайте в нашем материале самые правдивые приметы для незамужних девушек.

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Приметы для незамужних девушек

Чтобы девушка не осталась старой девой, нельзя передавать вещи через порог.

Чтобы быстрее выйти замуж, нужно мести пол по направлению к окну или столу, от двери. И не нужно заметать мусор вокруг себя.

Чтобы не остаться старой девой, нельзя делать прическу при посторонних.

Нельзя приглашать гостей в дом, если там беспорядок. Так можно остаться старой девой.

Нельзя носить кольцо на безымянном пальце незамужним.

Нельзя мерить чужое свадебное платье незамужней девушке.

Чтобы побыстрее выйти замуж, нельзя сидеть на углах стола.

Если в семье две дочери, младшая не должна первой выходить замуж. Иначе старшая сестра будет одинокой всю жизнь.

Чтобы поскорее встретить своего суженого, нужно поставить в спальне парные фигурки животных.

Если девушка нашла букет цветов на улице, ей пора готовиться к скорой свадьбе.

Чтобы быстрее выйти замуж, нужно располагать обувь носками в одном направлении, чтобы боковые стороны касались одна другой.

Чем чаще женщина катается на осле, тем быстрее найдет своего суженого.

Чтобы побыстрее найти своего суженого, нужно испечь выпечку и угостить всех, кто вызывает положительные эмоции. За такие дела судьба наградит девушку счастьем.

Чтобы встретить своего суженого, незамужней девушке нужно накормить бездомных людей, животных и птиц. Так она быстрее выйдет замуж.

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