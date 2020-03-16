Что нельзя дарить женщине

Существует очень много примет, связанных с подарками. Это особенно актуально, если вас пригласили на праздник, например, день рождения. Читайте в нашем материале о том, что нельзя дарить ни при каких обстоятельствах женщинам.

Жемчуг

Женщинам нельзя дарить жемчуг. Считается, что он приносит слезы и страдания. Эта примета пришла к нам из Древней Греции, где жемчужины считали слезами морских нимф. Исключение может быть лишь в том случае, если жемчуг ‒ камень по знаку зодиака. Если же девушка очень хочет получить подобное украшение, то ей стоит «купить» его, отдав взамен несколько монет.

Средства личной гигиены

В наше время часто дарят средства личной гигиены ‒ мыло ручной работы, гели для душа и прочие мелочи. Однако, если верить приметам, такой подарок сулит болезнь или ссору. В худшем случае вы просто перестанете общаться.

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Носовой платок

Очень милый подарок, который, к сожалению, дарить нельзя. Даже если он вышит вручную или стоит колоссальных денег. Подаренный носовой платок сулит слезы, горе и неприятности. Так что лучше отказаться от него и отдать предпочтение большому платку, который можно накидывать на плечи. Вот он принесет виновнице торжества радость и счастье.

Расческа

Этот предмет тоже категорически дарить нельзя. Расческа с тонкими зубчиками используется для наведения порчи. Такие магические атрибуты приравниваются к ножам, вилкам и иголкам, которые, к слову, тоже дарить запрещено. Эти предметы применяются для наказания врагов. Раньше расчески специально дарили недругам, чтобы рассорить их с близкими, любимыми, друзьями.

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Часы

Все знают, что часы дарить нельзя. Это приведет к скорой разлуке. Наши предки верили, что подаренные часы ускоряют жизнь человеку, что может также повлечь за собой болезнь и скорую смерть.

Зеркало

Зеркало ‒ достаточно скверный подарок. Считается, если взрослая женщина дарит зеркало молодой девушке, то она забирает ее красоту себе. Так что постарайтесь не принимать подобные подарки из рук старших дам.

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Домашние тапочки

Домашние тапочки ‒ еще один подарок, который категорически запрещено дарить. Как говорят народные приметы, такой подарок предвещает долгую болезнь и даже скорую смерть, особенно если тапочки белого цвета.

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