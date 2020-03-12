Как снять сглаз и испуг с ребенка

Дети — очень чувствительны к зависти и неприязни окружающих. Бывает, что испуг может сильно повлиять на самочувствие ребенка. Дети могут постоянно плакать, капризничать, плохо спать… Как избавить ребенка от испуга? Об этом наш материал.

Молитва для взрослых людей и для взрослого ребенка

Вылечить от испуга подростка намного проще, чем малыша. Чаще всего в таких случаях стоит прочитать молитву. Однако она поможет только крещеным детям. Чтобы молитва подействовала, родители должны свято верить в нее.

Испуганный ребенок должен сесть на стул посреди комнаты. Человеку, который будет читать молитву, надобно стать за его спиной.

«Испуг-испуг, уходи из головы, уходи из рук и ног, выходи из глаз, плеч, живота! Убирайся из жилок, прожилок, суставов! Уходи-проходи из всего тела раба Божьего (имя). Испужище, с глазищами темными, в рабе (имя) тебе не быть, головы ему не морочить, мысли не затуманивать! Выйди колючий, болючий, от черного глаза, от дурного часа. Проходи от (имя) крещеного, молитвенного да причащенного! Аминь!»

Обряд нужно проводить ежедневно до полного выздоровления. После молитвы ребенок должен умыться.

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Молитва от испуга для маленького ребенка

Эта молитва рекомендована для детей, которые еще не научились говорить. Ее нужно читать матери или бабушке на протяжении трех дней в утреннее, обеденное и вечернее время. Возьмите кроху на руки и проговорите:

«Выйди, недруг, сатана, испуг из рабы Божьей/раба Божьего (имя). Из тела и головы! По костям тебе больше не ходить, по суставам не бродить, в голове не сидеть, в теле не быть! Иди, испуг младенческий на болота, на низины, где солнце не всходит, все темно и люди не ходят. Не я тебя высылаю-выгоняю, а Господь Бог наш! Повелевает Он тебе уходить прочь и жизнь не портить. Аминь!»

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Заговор на воду для взрослых детей

Для заговора от испуга нужно сначала сходить в церковь и купить там святую воду. Ритуал нужно проводить на убывающую луну. После двенадцати часов ночи поставьте на стол зажженные церковные свечи и блюдце со святой водой. Пристально глядя на огонь, нужно попросить у Бога выздоровления для ребенка.

«На воду слово сильное говорю, от боязней да страхов, от неприязней да кошмаров ее заклинаю, смелость себе в помощь призываю. Пусть душенька моя не мучается, а тревога из нее прочь улетучивается! Святая водица, помогай исцелиться, смелостью да отвагой позволь мне напиться! Аминь. Аминь. Аминь»

Заговор нужно читать несколько раз, чем больше, тем лучше. После прочтения свечи нужно потушить. Огарки вынести на перекресток дороги и оставить там. Заговоренной водой нужно умыть ребенка и дать ему ее пить. Данный обряд поможет не только избавиться от испуга, но и снимет сглаз.

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