Свадьба ‒ один из самых главных дней в жизни каждого человека. Подготовка к такому важному событию порой отбирает очень много сил. Невеста и жених стараются сделать все по правилам, чтобы их будущая семейная жизнь была счастливой. Однако есть вещи, которые категорически нельзя делать перед свадьбой. Какие? Читайте в нашем материале.

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Что нельзя делать перед свадьбой

На свадьбу нельзя приглашать четное количество гостей.

На туфлях невесты не должно быть шнурков.

Наряд невесты должен быть сдельным. Только платье. Если же невеста выбирает корсет и юбку, то ее семейная жизнь с мужем может быть раздельной и неудачной.

Жених не должен видеть свадебное платье невесты до свадьбы. Это к разлуке.

Невеста не должна видеть жениха перед свадьбой. Это к разлуке.

Нельзя проводить уборку и мыть пол в доме, из которого только что уехала невеста. Так она очень скоро вернется в отчий дом.

Нельзя покупать обручальные кольца с камнями. Они должны быть гладкими, тогда и семейная жизнь будет гладкой.

Свадьба не должна быть 13 числа.

Что нельзя делать молодым в день свадьбы

Нельзя надевать жемчуг на свадьбу – это к слезам.

Нельзя надевать свадебное платье через ноги. Только через голову.

Нельзя, чтобы в день свадьбы между женихом и невестой кто-то проходил. Иначе между молодыми могут возникнуть ссоры или измена.

Невеста не должна в одиночку переступать порог нового дома. Муж должен перенести ее через порог на руках.

Молодые не должны фотографироваться порознь. Иначе их семейная жизнь будет короткой.

Невеста и жених не должны есть с одной ложки, иначе их жизнь будет наполнена ссорами и разочарованием.

На свадьбе невеста и жених должны весь вечер танцевать друг с другом. И лишь пару танцев можно станцевать с родителями, которые в конце должны свести их друг с другом. С гостями танцевать нельзя, иначе быть скорому разводу.

Нельзя давать мерять обручальные кольца другим людям. Это к расставанию.

После того, как супруги обменялись кольцами, невеста не должна брать пустую коробочку. Ее нужно отдать присутствующей на свадьбе молодой девушке. Та, которая возьмет коробочку из-под обручальных колец, выйдет замуж следующей.

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