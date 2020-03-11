Можно ли хранить дома засушенные цветы

Каждый из нас хотя бы раз в жизни оставлял дома букет засохших цветов. Особенно этим страдают девушки, которые пытаются сохранить память о, например, первом свидании со своим молодым человеком. Но можно ли хранить в доме засохшие цветы? Об этом читайте в нашем материале.

Почему нельзя хранить дома засохшие цветы

Если верить народным приметам, то в доме категорически нельзя хранить засохшие цветы. Это может привести к потери молодости и силы. Считается, как цветы теряют свою красоту по мере увядания, так и их владелец может потерять свои жизненные силы, заболеть и накликать на себя беду. Именно поэтому засохшие цветы нельзя оставлять в вазе. К тому же вода с сухими цветами начинает загнивать, распространяя неприятный запах. Да и сами цветы начинают гнить, а это провоцирует появление множества бактерий, что негативно сказывается на здоровье.

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Если верить народным приметам, засушенные цветы в доме могут:

притягивать несчастье

навлекать смерть

привести к потере близкого человека

быть причиной финансовых потерь

навлечь утрату семейного благополучия

привести к развитию болезней

Какие цветы можно засушивать

Однако есть некоторые цветы, которые абсолютно спокойно можно хранить дома в засушенном виде. Это лекарственные растения. Они не причинят несчастья своему владельцу. Это такие цветы:

лаванда

ромашка

мята

пижма

чабрец

полынь

душица.

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