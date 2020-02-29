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Свадьба в високосном году: можно ли выходить замуж

29.02.2020

2020 год ‒ високосный. С давних времен существует очень много примет и суеверий, связанных с таким необычным годом. Самое распространенное ‒ нельзя выходить замуж или жениться. Считается, что такой брак обязательно потерпит неудачу. Но так ли это на самом деле? Давайте разберемся. 

приметы

Так что же такое високосный год? Это календарный год, который содержит в себе один дополнительный день ‒ 29 февраля. То есть это абсолютно человеческое изобретение, которое было придумано для удобства. Так почему же в мире существует поверье, что браки, заключенные в это время, обязательно повлекут за собой развод? И так ли это на самом деле?

Свадебные приметы, связанные с високосным годом

  • Если жених с невестой очень суеверны, однако свадьбу все же откладывать не стали, то, чтобы перестраховаться, во время венчания следует сказать в церкви: «Венчаю венцом, а не високосным концом!». Это заговор, чтобы брак, несмотря на високосный год, не распался. 
  • Молодоженам в високосном году следует избегать громких гуляний и празднований в доме невесты до свадьбы. Это следует делать для того, чтоб не спугнуть счастье в доме невесты во время приготовлений к празднику. 
  • Невесте при выборе платья стоит отдать предпочтение моделям в пол. Считается, чем длиннее платье, тем длиннее и счастливее будет брак. 
  • Также особая примета на счастье – после свадьбы в високосном году следует сохранить свадебную скатерть и застелить ею стол в годовщину свадьбы следующие три года. Так семья будет счастливой и крепкой, а дом ‒ в достатке.  

Но для венчания нет никаких неблагоприятных дней. В церковных канонах сказано, что венчание не проводят в канун пятницы и воскресенья, а также на протяжении многодневных постов. Да и нет никаких статистических данных о том, что браки, заключенные в високосный год, распадаются чаще, чем браки, заключенные в обычное время. Так что это все просто домыслы, которые не имеют никаких подтверждений. Счастье семьи зависит только от любви и уважения. И никакой високосный год не может стать причиной разлада и уж тем более развода. 

Будьте счастливы!

Больше о влиянии примет на жизнь вы узнаете из нового проекта «Сліпа», основанного на реальных событиях. Премьера состоится 24 февраля на телеканале СТБ! Не пропустите!

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