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Приметы про новорожденного
Стать родителями – большая радость и удача. И каждая мама хочет, чтобы ее ребенок был самым счастливым. Читайте в нашем материале приметы про новорожденного. И пусть они помогут вам уберечь свое чадо от горя и недугов.
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Приметы и обычаи про новорожденного
- В день, когда родился ребенок, нельзя подавать нищим милостыню, иначе ребенок будет бедным.
- Если ребенок родился в сорочке – значит будет счастливым. А если родился слабеньким – его нужно как можно скорее крестить.
- Если у новорожденного малыша много волос на голове, он будет очень счастлив.
- Нельзя давать новорожденному имя умершего ребенка. Иначе малыш может унаследовать его судьбу.
- Если ребенок родился между 12 часами ночи и 12 часами дня – значит он будет счастлив и талантлив.
- Если ребенок рожден в новолуние, его ждет долгая и счастливая жизнь.
- Считается, что ребенка нельзя показывать окружающим до 40 дней или же до крещения.
- Счастливым считался мальчик, который похож на маму или девочка, похожая на папу.
- Для того, чтобы ребенок был здоров, счастлив и богат, ребенку нужно подарить серебряную ложечку на первый зуб. Это талисман, который должен быть у каждого.
- Имя праведника даст новорожденному благополучие, а мученика – горе и страдание.
- Чтобы ребенок жил счастливо и богато, в первое его купание в ванночку с водой нужно добавить немного меда и положить любой серебряный предмет, кроме нательного крестика.
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