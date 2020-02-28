Стать родителями – большая радость и удача. И каждая мама хочет, чтобы ее ребенок был самым счастливым. Читайте в нашем материале приметы про новорожденного. И пусть они помогут вам уберечь свое чадо от горя и недугов.

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Приметы и обычаи про новорожденного

В день, когда родился ребенок, нельзя подавать нищим милостыню, иначе ребенок будет бедным.

Если ребенок родился в сорочке – значит будет счастливым. А если родился слабеньким – его нужно как можно скорее крестить.

Если у новорожденного малыша много волос на голове, он будет очень счастлив.

Нельзя давать новорожденному имя умершего ребенка. Иначе малыш может унаследовать его судьбу.

Если ребенок родился между 12 часами ночи и 12 часами дня – значит он будет счастлив и талантлив.

Если ребенок рожден в новолуние, его ждет долгая и счастливая жизнь.

Считается, что ребенка нельзя показывать окружающим до 40 дней или же до крещения.

Счастливым считался мальчик, который похож на маму или девочка, похожая на папу.

Для того, чтобы ребенок был здоров, счастлив и богат, ребенку нужно подарить серебряную ложечку на первый зуб. Это талисман, который должен быть у каждого.

Имя праведника даст новорожденному благополучие, а мученика – горе и страдание.

Чтобы ребенок жил счастливо и богато, в первое его купание в ванночку с водой нужно добавить немного меда и положить любой серебряный предмет, кроме нательного крестика.

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