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Приметы про новорожденного

28.02.2020

Стать родителями большая радость и удача. И каждая мама хочет, чтобы ее ребенок был самым счастливым. Читайте в нашем материале приметы про новорожденного. И пусть они помогут вам уберечь свое чадо от горя и недугов.

приметы

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Приметы и обычаи про новорожденного

  • В день, когда родился ребенок, нельзя подавать нищим милостыню, иначе ребенок будет бедным.
  • Если ребенок родился в сорочке значит будет счастливым. А если родился слабеньким его нужно как можно скорее крестить.
  • Если у новорожденного малыша много волос на голове, он будет очень счастлив.
  • Нельзя давать новорожденному имя умершего ребенка. Иначе малыш может унаследовать его судьбу.
  • Если ребенок родился между 12 часами ночи и 12 часами дня значит он будет счастлив и талантлив.
  • Если ребенок рожден в новолуние, его ждет долгая и счастливая жизнь.
  • Считается, что ребенка нельзя показывать окружающим до 40 дней или же до крещения. 
  • Счастливым считался мальчик, который похож на маму или девочка, похожая на папу.
  • Для того, чтобы ребенок был здоров, счастлив и богат, ребенку нужно подарить серебряную ложечку на первый зуб. Это талисман, который должен быть у каждого.
  • Имя праведника даст новорожденному благополучие, а мученика – горе и страдание.
  • Чтобы ребенок жил счастливо и богато, в первое его купание в ванночку с водой нужно добавить немного меда и положить любой серебряный предмет, кроме нательного крестика.

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Больше о приметах и их влиянии на жизнь человека вы узнаете из нового проекта «Сліпа», основанного на реальных событиях. Премьера которого состоялась 24 февраля на телеканале СТБ! Не пропустите!

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