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Почему нельзя дарить обувь

28.02.2020

Когда вас пригласили на торжество, вы, в первую очередь, задумываетесь над тем, что же подарить имениннику. Однако к выбору подарков стоит относиться очень внимательно. Так, например, категорически нельзя дарить обувь. Почему? Ищите ответ в нашем материале.

приметы

Можно ли дарить обувь

Ответ на этот вопрос очень простой: обувь дарить категорически нельзя. Все дело в том, что считается, если вы подарили другу пару прекрасных туфель, кроссовок или любую другую обувь, вам стоит ждать крупную ссору с этим человеком. Считается, что таким образом вы даете человеку шанс уйти из вашей жизни. Народная примета гласит: 

«Дарить обувь ‒ к уходу того человека, который получает презент. То есть, к расставанию, разлуке».

Плохим знаком считается получить в подарок тапочки. Они предвещают беду, болезнь или скорую смерть. Особенно нельзя преподносить такой подарок пожилым людям. И тем более, под запретом белый цвет. Сами знаете, что такие тапочки покупают покойнику. 

Так что будьте очень внимательны во время выбора подарков. лучше поинтересуйтесь, какой именно презент хочет получить ваш друг. 

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