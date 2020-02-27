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Можно ли фото умерших вешать рядом с фото живых людей

27.02.2020

Потеря близкого человека ‒ большое горе. Порой сложно пережить утрату. Иногда на это уходит очень много времени. Очень часто родственники, чтобы справиться с потерей, вешают на стены фотографии покойника. Но можно ли это делать? Ответ вы найдете в нашем материале.

приметы

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Вопреки устоявшемуся мнению, хранить на видном месте фотографии усопших нельзя. Все дело в том, что они могут отбирать положительную энергетику человека. И уж тем более не стоит хранить такие фото рядом с изображениями живых людей. Поэтому, если в вашей семье случилось горе, следует убрать фото покойника из стен, тумбочек, столов… Лучше переместить их в альбом. Там ни не причинят зла, а вы  в любой момент сможете их пересмотреть и вспомнить хорошие истории из жизни человека, которого уже, увы, нет среди живых. 

Также стоит отказаться от хранения общих фотографий с покойником. Лучше вырезать живого человека со снимка с мертвым. В противном случае могут появиться проблемы со здоровьем. Лучшее место для хранения таких фотокарточек ‒ черный альбом. Если его нет, то можно использовать папку или коробку. Главное, чтобы она была черного цвета.

Также существует мнение, что фотографии усопшего на видном месте могут потревожить его покой. А это может притянуть его душу в нашу реальность, не давая упокоения в загробной жизни

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