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Как избавиться от хлама в доме

26.02.2020

Вы никогда не задумывались над тем, что беспорядок и наличие хлама в доме могут испортить вам жизнь? И дело тут не только в неудобстве и антисанитарии. Главная беда в том, что старые вещи и мусор могут запросто испортить положительную энергетику в вашей семье. Так как же и, главное, почему нужно избавляться от хлама? Об этом читайте в нашем материале. 

приметы

Как говорит народная мудрость, порядок в доме ‒ порядок в душе. Это действительно так. От хлама в квартире нужно срочно избавляться, ведь он может испортить вашу жизнь. А дело все в том, что любая вещь, пусть даже самая маленькая, несет в себе некую энергетику. И если, например, вы храните в своей спальне вещь, подаренную недругом, то будьте готовы к бедам и несчастьям. К тому же, если в вашем доме царит беспорядок, то и в вашей голове и мыслях будет хаос и негатив. 

Как утверждают экстрасенсы, чтобы в дом пришло что-то новое, нужно освободить для него место. А если в доме очень много ненужных старых вещей, это значит, что вы живете в прошлом. Тут уж не до перемен. 

Больше по теме: Какие вещи нельзя хранить дома

Накопившиеся вещи постепенно начинают съедать энергетику дома и отбирают у вас жизненную силу. В таких случаях вас могут долго преследовать болезни и разного рода неприятности. К тому же, собирая в доме ненужный хлам, мы программируем себя на бедность. Мы знаем, что старые вещи непременно пригодятся, ведь могут наступить плохие времена. И если так думать, то эти времена непременно придут.

Так что освобождая дом от хлама, вы совершаете расчистку не только на внешнем уровне, но и делаете возможными внутренние перемены, высвобождаете для этого огромное количество энергии. Это настоящая целительная сила. 

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Как избавиться от хлама в доме

  • Нужно выбрасывать все вещи, если вы ими не пользовались в течение полутора лет.
  • Каждый раз, покупая новую одежду, необходимо выбросить одну старую.
  • В доме не место одежде с дырками и пятнами.
  • Ни в коем случае нельзя хранить в доме битую или треснутую посуду. Это приведет к несчастью и болезням.
  • Нельзя покупать вещи, особенно зеркала, через третьи руки. Это может привести к разладу в семье. Ведь зеркало накапливает негативную энергию и служит проводником между нашим миром и потусторонним. 
  • Ни в коем случае в доме нельзя хранить засохшие или искусственные цветы. 

Больше по теме: Что категорически нельзя выбрасывать из дома.

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