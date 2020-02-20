Можно ли менять имя, данное при рождении

Имя человека содержит в себе колоссальную силу. Оно может повлиять на судьбу как в положительном ключе, так и в отрицательном. Но можно ли сменить имя, если оно не нравится его владельцу? И как это повлияет на судьбу человека? Об этом наш материал.

Еще в древности люди верили, что имя влияет на судьбу человека. Так, например, римляне, чтобы испортить жизнь врагу, писали его имя перевернутыми буквами. Они верили, что это приведет к настоящему перевороту в судьбе человека.

Доказано, что имя непосредственно влияет на судьбу. Ведь это особый шифр, в котором заложены основные личностные характеристики.

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Можно ли менять имя, данное во время рождения?

Если человеку не нравится имя, которым его нарекли родители, его лучше сменить. Ведь каждое имя несет в себе определенное значение, которое влияет на формирования характера и будущую судьбу. Так, например, если человека назвали в честь родственника со сложной судьбой, вполне вероятно, что и новый владелец имени будет также несчастен.

Как выбрать новое имя

Для того, чтобы новое имя принесло удачу и изменило судьбу, нужно отнестись ответственно к этому вопросу. Например, нельзя изначально мужскими именами называть женщин. Так что Александра, Виктория, Валерия, Евгения не очень удачные имена для представительниц прекрасной половины человечества. Прежде чем выбрать для себя новое имя, следует соблюдать несколько правил.

Каждое имя несет в себе определенное значение. Поэтому, прежде чем остановить свой выбор на одном из них, следует ознакомиться с его характеристиками и тем посылом, который он в себе несет. Так, например, Михаил ‒ подобный Богу, Артем ‒ невредимый и т.д.

Выбирая имя, соотнесите его со знаком зодиака. Оно должно усилить положительные качества знака и сгладить отрицательные.

Не стоит выбирать слишком претенциозные или иностранные имена. Так, например, Камилла Фоменко ‒ очень странное сочетание для нашей страны. Энергетически ‒ это неправильно. К тому же нужно учитывать созвучность имени с фамилией. Это должно быть красиво.

Имя также должно сочетаться с отчеством. Идеальный вариант – когда и то и другое воспринимается как единое целое.

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