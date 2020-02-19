Какие цветы нельзя держать дома: приметы

Говорят, что некоторые комнатные растения не стоит держать дома, поскольку они порождают ссоры, разрушают семейное счастье и даже могут навлечь большое горе. Мы подобрали для вас топ комнатных растений, которые нельзя держать дома. Подробности читайте в материале.

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Кипарис

Хотя кипарис и известен своими великолепными свойствами, ведь он защищает воздух от вредных бактерий и насыщает его кислородом, однако в доме его держать нельзя. Это растение называют кладбищенским, поэтому, по народным приметам, держать его дома ─ значит навлечь на себя смерть . Кипарис имеет большую связь с миром мертвых, так как притягивает к себе неупокоенные души, которые могут забрать вас с собой.

Плющ

Плющ опасен для семейной жизни, поэтому не рекомендуется держать его дома, особенно одиноким девушкам. Он любит втягивать в себя мужскую энергетику, поэтому дом, где есть плющ, мужчины обходят стороной. Чем обильнее это растение и чем темнее у него листья, тем опаснее он становится. Также плющ считается энергетическим вампиром. Да, бесспорно, он поглощает всю негативную энергию, но когда «пищи» становится недостаточно, в ход идут и положительные эмоции.

Сансевиерия

Это комнатное растение имеет много ироничных названий, таких как «язык дьявола», «тещин язык», ведь там где оно есть, люди становятся «острыми на язык». Сансевиерия является причиной многих ссор, раздоров, сплетен и гнева. Поэтому ее нельзя держать дома, а также ставить в офисе на рабочем месте, так как сансевиерия станет причиной многих сорванных переговоров.

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Монстера

Это растение имеет довольно специфическое название, что сразу же вызывает негатив. Монстера ─ одно из главных растений, которое может отвести от вас суженого. Молодым супругам она также может помешать, поскольку является причиной ухудшения мужского здоровья. Это и неудивительно, ведь монстера является очень ядовитой и может испарять влагу в воздух, которая становится причиной головной боли и раздражительности. Именно поэтому мужчины, сами того не понимая, готовы уйти из дома.

Диффенбахия

Одно из распространенных названий этого растения ─ «цветок безбрачия». Его владелица может стать обреченной на одиночество, сама того не понимая. Диффенбахия излучает негативную энергетику, поэтому является основой разрушения брака и провоцирует неприятности в семье.

Зефирантес

В народе это растение называют «выскочка», потому что оно быстро и неожиданно расцветает. Несмотря на свой хороший цвет, цветок нарушает гармонию в семье и может стать причиной измены одного из супругов. Также ее не стоит держать тем, кто имеет проблемы в финансовой сфере, ведь зефирантес побуждает к бедности и нищете.

Гибискус

Гибискус еще называют «китайская роза», также получил недобрую славу, потому что считается символом смерти. Согласно поверью, если цветок начинает цвести, то дома кто-то заболеет или умрет. А если гибискус начинает увядать и сбрасывать листья, это также не к добру ─ растение вытягивает энергию из домочадцев.

В заключение добавим, что если вам ну очень нравится какое-то из перечисленных растений или совсем не хочется выбрасывать давно полюбившейся цветок, который радует глаз, стоит вынести его на балкон или в хорошо проветриваемое помещение и этим нейтрализовать негативную энергетику.

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