Как найти потерянные вещи: народные приметы

Каждый из нас хотя бы раз в жизни что-то терял. Особенно это расстраивает, когда потерянная вещь нужно очень срочно. Иногда кажется, что они будто провалились по землю. Как быстро найти потерянные вещи? Об этом читайте в нашем материале.

Существует несколько народных примет, которые помогут вам в самые короткие сроки отыскать пропажу.

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Попросите домового

Ну, об этом методе знает каждый из нас. Помните, как ваша бабушка, когда искала долго вещи и не могла найти, просила помощи у Домового? Ведь каждый знает, что они от времени берут наши вещи поиграть. Так что если вам срочно нужно найти что-то найти, трижды произнесите следующую фразу: «Домовой-домовой, поиграй, да отдай». Вот увидите, вы сразу найдете потерянную вещь.

Завяжите никту

Есть еще один способ, который поможет вам быстро вернуть утерянную вещь. Возьмите длинную нитку и попросите родных завязать ее на вашем запястье. Потом завяжите два узла с обеих сторон. И так семь раз. Этот ритуал поможет без проблем найти потерянную вещь.

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Уговорите вещь вернуться

Если вы очень спешите, а потерянную вещь найти не можете, попросите ее вернуться. Разговаривайте в ней так, будто это живой человек. Спросите, куда она запропастилась и попросите поскорее вернуться. Обычно это работает.

Ритуал на сон

Напишите на бумаге то, что выходите найти, а потом положите под подушку. Ночью вам должен присниться сон, в котором вы наверняка увидите, где лежит потерянная вещь.

Приметы про потерянные вещи

Потеря ручки означает, что какой-то вопрос решится без вас

Если потерялось украшение – значит ждите ссоры с тем, кто вам эту вещь подарил,

Потеря ключей означает потерю сил и потребность побыть в одиночестве.

Если вы потеряли одежду, значит скоро избавитесь от проблем, которые мучают вас очень давно.

Если вы потеряли деньги, особенно если это крупная сумма, то ждите большого успеха и окончания черной полосы в жизни.

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