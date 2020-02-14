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Что нельзя покупать в секонд-хєнде

14.02.2020

Вещи из секонд-хэнде отличный способ сэкономить. Однако не вся одежда может принести вам удачу. Скорее, все будет наоборот. Ведь очень часто в такие магазины приносят одежду умерших или тяжело больных людей. Какие вещи категорически нельзя покупать на секонд-хэнде? Об этом читайте в нашем материале. 

приметы

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У каждой вещи есть своя энергетика. И не всегда положительная. Покупая одежду на секонд-хэнде, вы рискуете забрать негативную энергетику себе. Ведь раньше этой вещью владел кто-то другой и у того человека были свои проблемы, болезни и прочее. Купив его одежду футболку, джинсы и прочее вы это все принесете к себе в дом. Все хлопоты и плохие мысли, если они были у человека, со временем перейдут на вас. Также у вас может измениться характер и привычки. И не в лучшую сторону.

Вещи, бывшие в употреблении, действительно обладают энергетикой предыдущего хозяина. Это может негативно влиять на здоровье и настроение человека. Вскоре после покупки, люди часто начинают болеть, могут терять сознание и иметь высокую температуру. Так организм борется с информационно-энергетическими потоками, которые переходят на нового носителя от предыдущего владельца.

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К тому же на прилавки таких магазинов часто попадают вещи после покойников или тяжело больных людей. А это не есть хорошо, ведь мы уже писали о том, можно ли носить одежду после покойника. У всякой одежды есть голографическая структура предыдущего хозяина. Она проникает в энергополе человека и разрушает его. Так что выбирая одежду после кого-то, придерживайтесь важного правила: чем ближе одежда к телу, тем влияние чужой энергетики будет сильнее и разрушительнее. Именно поэтому не стоит покупать майки и тем более нижнее белье. Также, учтите, что весь негатив уходит через ноги, поэтому обувь на секонде покупать тоже не стоит. 

приметы

Как очистить одежду, приобретенную в магазине секонд-хенда.

Одежду, которую вы купили на секонд-хенде, можно очистить с помощью огня. Для этого поставьте одежду в круг свечей и помолитесь. Такой ритуал поможет вам избавиться от негативной энергетики предыдущего владельца. В солнечную или ветреную погоду можно повесить вещь на улице. А во время стирки, добавить соль в воду это древний оберег от злого и нечистого. После этого можно носить вещи без опаски. 

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Больше о влиянии примет на жизнь вы узнаете из нового проекта «Сліпа», основанного на реальных событиях. Премьера состоится 24 февраля на телеканале СТБ! Не пропустите!

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