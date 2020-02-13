Народная медицина всегда стояла на страже здоровья наших предков. На протяжении многих лет целебные травы использовали в качестве лекарства от многих болезней. Сегодня их добавляют в состав современных медицинских препаратов. Но какие травы могут помочь и как их правильно применить? Об этом наш материал.

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Ромашка

Пожалуй, о полезных свойствах этого растения знает даже маленький ребенок. Ромашка — универсальное растение, ее можно принимать в виде чая или настойки, как дезинфицирующее и обезболивающее средство, делать ванны и компрессы для борьбы с бессонницей. Ромашка лечит острые и хронические воспаления, язвы, экзему, фурункулез, стоматит, зубные и женские боли. А еще чай из этого лекарственного растения прекрасно борется со стрессом. Также ромашку часто используют в косметологии: ее настоем можно ополаскивать волосы. Одним словом, это универсальное средство, которое должно быть под рукой у каждой хозяйки.

Алоэ

Об этом растении также ходят легенды! Сок алоэ используют в медицине, а вот гель — в косметологии. Его сок содержит полезные микроэлементы: марганец, медь, калий, натрий, фосфор, железо, йод, серебро, фтор, цинк и многие другие. Это растение поможет укрепить иммунитет, очистить кровь, окажет противовоспалительные и антибактериальное свойство. Также алоэ ускоряет заживление ран, снимает воспаление.

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Мелисса

Мелисса — настоящая кудесница и верный друг любого при сложных жизненных ситуациях. Эта трава не имеет противопоказаний: ее назначают даже детям. Мелисса поможет успокоиться, снимет раздражительность и ощущение тревоги. Она повышает тонус организма, укрепляет сердечно-сосудистую систему, способствует улучшению аппетита. Отвар с мелиссой полезен при простудных заболеваниях, бессоннице, мышечных спазмах и тонусах во время беременности. А еще мелисса — вкусная и с приятным ароматом!

Женьшень

Это растение пришло к нам из Китая и в переводе означает «корень жизни». И не мудрено, ведь женьшень (в частности, его корень) — очень полезный. Он помогает снизить сахар в крови, улучшает зрение, повышает трудоспособность и выносливость, снижает уровень холестерина, активизирует функцию надпочечников, стимулирует кровообращение мозга и ускоряет жировой обмен.

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Крапива

Крапива — одна из самых полезных трав. Хоть и обжигает порой, но здоровье того стоит. Ее прописывают при атеросклерозе, ревматизме, экземах, болезнях желчных путей и печени, расстройствах пищеварения. Кроме этого, крапиву часто используют в косметологии. Настой из крапивы поможет укрепить волосы, устранить перхоть и убрать кожный зуд. А вот сок можно втирать в корни волос для укрепления луковиц. Также это растение употребляют в пищу! Ведь борщ из крапивы — что-то невероятное!

Мать-и-мачеха

Мать-и-мачеха настоящая помощница при лечении кашля и других бронхолитических заболеваний. Это растение обладает антибактериальными свойствами, а также улучшает качество усвоения пищи. Кроме этого, настой растения поможет справиться с мышечными и суставными болями, акне и чрезмерной потливостью ног. Однако настой из мать-и-мачехи нельзя принимать беременным и тем, у кого есть проблемы с пищеварением.

Полынь

Об этом растении со специфическом запахом знают все. В ее стеблях и листьях содержатся эфирные масла, каротин, кислоты. Полынь используют при борьбе с паразитами, например, глистами. Также она борется с гноеродными инфекциями и помогает при лечении экземы, бронхиальной астмы и ревматизма. Однако, стоит помнить, что полынь — очень токсичное растение. В больших количествах она может вызвать нервные расстройства. Также полынь нельзя употреблять при беременности, во время кормления грудью и тем, кто страдает от малокровия.

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