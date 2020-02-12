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День святого Валентина: обычаи

12.02.2020

День святого Валентина – один из самых романтических дней в году. История возникновения праздника уходит далеко в прошлое. В нашем материале вы узнаете о его самых распространенных обычаях и приметах.

приметы

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Обычаи в День святого Валентина

  • Существует еще одно гадание на суженого. Ложась спать с 13 на 14 февраля, нужно загадать суженого и написать на листочке, каким он должен быть. Этот листочек нужно свернуть в трубочку и завернуть в шелковый платочек, положить под подушку и ни с кем перед сном не разговаривать. Во сне девушке будущий суженый обязательно приснится. 
  • В День святого Валентина можно испечь печенья в виде сердечек. В некоторые из них положить монетки, а некоторые – посолить. Те люди, которые съедят помеченные печенья, обязательно встретят в этом году свою любовь.
  • Чтобы сбылось заветное желание, в День всех влюбленных нужно купить любимые цветы и пойти к озеру или речке. В воду или на лед нужно бросить один цветок, при этом загадав заветное желание. Оно должно исполниться.

приметы

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Приметы в День святого Валентина

  • На День святого Валентина можно погадать на суженого. Первая птица, которую незамужняя женщина увидит в этот день, укажет ей на род занятий ее будущего супруга. Если птица летает высоко в небе, то будущий супруг будет моряком. Если девушка увидела воробья – ждите бедного жениха. А вот щегол сулил миллионера.
  • Молодые девушки с утра 14 февраля выходили на улицу и смотрели в небо: если увидели много-много птиц, то и ухажеров в этот год будет достаточно.
  • Если в День святого Валентина девушка увидит собаку, которая начнет обнюхивать обувь, то муж будет преданным и верным, хотя и немного подкаблучником. Ну, а если повстречать кота – любимый будет легкомысленным.
  • Чтобы узнать имя суженого, нужно выйти на улицу и спросить первого повстречавшегося мужчину, как его зовут. Как он назовется, так и будущего супруга будут звать. Ну, а если дяденька промолчит в ответ, то замужество будет нескоро. 
  • Также существует поверье, что свадьба или помолвка в этот день сулит долгую и счастливую жизнь.
  • Есть еще одна примета: если первым в этот день позвонит мужчина, то довольно скоро вас ожидает признание в любви, а если вас поздравит женщина – встреча со второй половинкой отложится на год.

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Больше о влиянии примет на жизнь вы узнаете из нового проекта «Сліпа», основанного на реальных событиях. Премьера состоится 24 февраля на телеканале СТБ! Не пропустите!

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