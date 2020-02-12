Что нужно делать в полнолуние для привлечения денег

Полнолуние – время мистическое. Недаром наши предки в этот период обращались к духам и просили помощи. Да и большинство ритуалов для эффективности рекомендуется проводить также во время полной Луны. Какие ритуалы нужно сделать, чтобы улучшить финансовое положение? Об этом наш материал.

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Ритуал на деньги в полнолуние с купюрами

Для ритуала в полнолуние на деньги вам потребуется кошелек и купюры крупного номинала. Во время полнолуния нужно открыть кошелек с деньгами и прочитать следующие слова: «Деньги к деньгам, не коплю – умножаю, себя от долгов и растрат защищаю. Как ты, Луна, на небе полным-полна, так и моя казна пусть полна будет».

Такой ритуал нужно проводить несколько дней, пока Луна не начнет убывать. Затем самую крупную купюру нужно спрятать. Она будет вашим талисманом и сможет привлечь еще больше денег в семью.

Ритуал в полнолуние на деньги с монетами

Существует еще один ритуал, который поможет привлечь деньги. Для этого нужно положить семь серебряных монет в прозрачную чашу с водой. Эту чашу нужно поднести под лунный свет со словами: «Как ты, Луна, полна, так и чаша водой полна, как звезды вокруг тебя блестят, так и монеты в воде блестят. Пусть блестят они полною чашей, рассыпаются горстями в карманах, чтоб не знать мне нужды-печали, нищета чтоб стороною ходила».

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Ритуал в полнолуние «Магнит для денег»

Этот ритуал для денег нужно также проводить в полнолуние. Возьмите три монеты и положите их в карман той одежды, которую носите чаще всего. В другой карман положите магнит. Затем зажгите свечу и дайте ей полностью сгореть. Такой несложный ритуал поможет улучшить ваше финансовое положение. Деньги должны притягиваться с помощью магнита.

Ритуал в полнолуние «Неразменная монета »

С помощью этого ритуала можно сделать для себя талисман, который будет привлекать деньги. Для этого возьмите купюру в 5 или 10 гривен, сложите ее пополам, медленно поднесите к губам и скажите: «Как этот день притягивает ночь полную Луны, так и эта купюра пускай притянет к себе своих «родственников». Соберется море денег у меня, и я стану богатым человеком. Пусть сбудется все, что сказано! Аминь!». Этой купюрой нельзя расплачиваться, даже если у вас совсем нет денег. Ее стоит положить в кошелек и носить там три месяца.

Ритуал в полнолуние «Денежный дождь»

Один из самых эффективных и простых ритуалов на деньги. Соберите 50 монет разного номинала. Хорошенько вымойте их, а лучше – прокипятите несколько минут, чтобы из них ушла вся грязь и чужая энергетика. Затем вечером в полнолуние полейте себя таким дождиком из монет.

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