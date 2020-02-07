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Приметы про свадебное платье

07.02.2020

Выбор свадебного платья – дело очень серьезное. Ведь наряд невесты не только позволит женщине быть самой красивой, но и может способствовать долгой и счастливой супружеской жизни. Существует очень много народных примет, связанных с покупкой свадебного платья. Читайте в нашем материале подборку самых правдивых примет о наряде невесты.

приметы

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Народные приметы про свадебное платье

  • Считается, чем длиннее свадебное платье, тем счастливее будет брак. 
  • Не нужно украшать свадебное платье на поясе, это может сулить сложные роды для молодой.
  • Несколько стежков синими нитками на подоле платья защищают невесту от сглаза и зависти.
  • Небольшой вышитый цветок любистка на платье убережет от измены мужа.
  • Во время примерки свадебного наряда не нужно надевать его полностью. Часть наряда должна отсутствовать, иначе свадьба может не состояться.
  • Нельзя разрешать мерять подругам или сестрам свадебное платье. Это повлечет за собой ссоры и неприятности. 
  • Свадебное платье нельзя продавать или сдавать напрокат. Это может привести к распаду брака.
  • Платье невесты не должно быть с голыми плечами и глубоким декольте. Иначе невеста пострадает от завистников. 
  • Если свадебное платье порвалось, у невесты будет сердитая свекровь.

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Цвет свадебного платья и народные приметы

Золотистое свадебное платье залог стабильного финансового положения.

Серебристое платье ждите скорого расторжения брака. 

Розовое платье залог долгой и счастливой семейной жизни.

Красное платье защитит невесту от порчи. 

Фиолетовое свадебное платье неоднозначный выбор. По одним источникам, он обозначает скоропостижный развод, а по другим – сильную, крепкую любовь и глубокую привязанность супругов друг к другу.

Синее свадебное платье может привести к тому, что один из супругов будет абсолютно безразличен к желаниям и мнению второго. 

Голубое платье символизирует чистоту и искренность в отношениях. Брак обещает быть счастливым и крепким.

Наряд бежевого или кремового цвета может быть предвестником супружеской измены и частых ссор.

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