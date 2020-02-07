Как расшифровать сон

Сны — отражение мыслей и ожиданий человека. Считается, что это говорит подсознание. Издавна сновидения являлись некими подсказками. Но как правильно истолковать сон? Об этом мы расскажем в нашем материале.

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Сюжет и время сна

Для того, чтобы растолковать сон, нужно постараться запомнить, в какое время он снился. Чем ближе к утру или часу пробуждения, тем сон правдивее. После того, как вы проснетесь, постарайтесь записать сон, иначе вы его быстро забудете.

Герои и предметы

Сон — это наше подсознание. Мы видим то, о чем думаем или мечтаем. Черты характера героев ваших снов говорят о тех качествах, которые мы бы хотели развить в себе. Предметы также имеют особое значение. Это может относиться к человеку или ситуации.

Атмосфера и окружение

Если вы хотите правильно растолковать сон, обратите внимание на атмосферу. Был ли ваш сон светлым или темным, где происходило действие. Например, вода символизирует эмоции, земля — деньги и богатство, а воздух — силу разума. А если вам приснилось, что вы находитесь под землей, это означает поиск потерянного сокровища.

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Толкования снов

Смерть. Если вам приснилось, что вы умерли во сне, то это вовсе не значит, что пора готовиться к неприятностям. Наоборот, такой сон означает начало чего-то нового. Чужая смерть говорит о враждебности по отношению к вам.

Если вам снилось, что вас кто-то преследует, то, значит, вы пытаетесь убежать от проблем. Иногда преследователем является та сущность, страхи или комплексы, от которых вы пытаетесь убежать.

Дом и сад. Дом в толковании сна выражает душу. Сад отражает личность и ее роль в жизни.

Если вы летали во сне, то это говорит о ваших амбициях и планах. А вот если вы упали или падаете, значит, вы боитесь потерять любовь или благосклонность. Такой сон часто является своеобразным предчувствием дурных вестей.

Потеря зубов во сне означает изменения в жизни или сулит потерю близкого человека (смерть родственников — если при этом была кровь).

Сон о змеях может иметь разное толкование, ведь первоначально змея — это символ секса. Также сон о змее может означать злобу, зависть или угрозу.

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