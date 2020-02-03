Ранее мы уже писали о том, что категорически нельзя выбрасывать из дома. Однако также следует помнить о том, что есть вещи, которые категорически нельзя хранить в доме. Это может привести к бедности и болезням. Так какие вещи нужно срочно выбросить? Об этом читайте в нашем материале.

Разбитые зеркала

Разбитое или треснувшее зеркало нельзя хранить дома. Это предвещает ссоры и несчастья. Многие из нас не выбрасывают зеркало, если оно слегка треснуло. Однако это в корне неверно, ведь оно искажает положительную энергию и превращает ее в темную. Если в вашем доме разбилось или треснуло зеркало, его нужно сразу выбросить. Некоторые перевозят такие вещи на дачу, мотивируя это тем, что там все равно никто долго не живет. Но так от плохой энергетики не избавиться.

Битая посуда

То же самое касается и битой или надщербленной посуды. Старая китайская поговорка гласит: «Трещина в посуде — трещина во всем». Если вы пользуетесь, например, чашкой с трещиной, то сами разрушаете свое счастье и наводите на себя беду. Так что если вы не хотите, чтобы в вашем доме были ссоры и болезни, не пользуйтесь битой посудой. Выбрасывайте ее сразу в мусорное ведро.

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Старая обувь

Старая, рваная и непригодная обувь не должна пылиться в шкафу. Особое внимание следует уделить домашним тапочкам. Они должны быть всегда новыми и чистыми. Если же тапочки стали очень грязные и с дыркой, их следует немедленно выбросить. Ведь такая обувь накапливает негативную энергетику. А она в доме вам не нужна. То же самое касается и остальной обуви. Не бойтесь выбрасывать непригодные туфли или порванные сапоги. Так вы избавляетесь от всего плохого и освобождаете место для нового и хорошего.

Подарки от людей, которые вам неприятны

Вот бывает такое ‒ вам подарили небольшой сувенир. Но вот беда: дарящий человек вас, мягко говоря, раздражает. Не стоит хранить такие подарки в доме. Они наполнят вас негативной энергетикой. Каждый раз, глядя на подаренную вещь, вы будете наполняться негативом или сердиться. Возможно, в вашем доме вскоре начнутся ссоры и несчастья. Окружайте себя только хорошими вещами, которые принесут вам положительные эмоции. К тому же такой подарок может послужить орудием для порчи или сглаза. А это вам уж точно не надо.

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Вещи умерших людей

Да, как бы странно это ни звучало, но от вещей человека, который отошел в мир иной, лучше избавиться. Их можно продать или передарить кому-то. В другом доме они не будут иметь силы. Однако в вашем доме такие вещи могут принести негативную энергетику.

Старый веник

Веник в доме должен быть новым и аккуратным. Если же он давно потерял свой вид и плохо метет мусор, от него лучше избавиться. Такие вещи принесут в ваш дом только беды. Избавляйтесь от старых веников, сломанных швабр, чрезмерно грязных тряпок. Они могут быть магнитами для негативной энергетики.

Пустые бутылки и макулатура

Пустые бутылки и макулатура ‒ одни из самых опасных вещей в доме. От них нужно избавляться сразу же и ни в коем случае не накапливать. Во-первых, пустые бутылки предвещают бедность и болезнь. А во-вторых, старые газеты и журналы накапливают пыль, что негативно сказывается на здоровье хозяев дома.

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